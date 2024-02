Hansa in Osnabrück fast zum Punkten verdammt

Überheblichkeit verboten, drei Punkte aber nahezu Pflicht: Mit diesem Motto dürften die Zweitliga-Fußballer des FC Hansa Rostock am Sonntag im Kellerduell beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Osnabrück (Anstoß 13.30 Uhr/Sky) antreten. Angesichts der prekären Lage sind die Rostocker, die aktuell auf dem Relegationsplatz stehen, im Stadion an der Bremer Brücke schon fast zum Siegen verdammt.

Das wird auch Mersad Selimbegovic nicht anders sehen, der Rostocker Trainer erwartet ein hitziges und zweikampfbetontes Spiel: "Auf uns wartet ein gefährlicher Gegner, der nichts zu verlieren." Osnabrück hat als Tabellenletzter bereits zehn Punkte Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz und gewann erst eine Partie in dieser Saison. "Wir müssen das Spiel annehmen, alles investieren und uns in den entscheidenden Situationen einfach mal trauen", sagte der Hansa-Trainer am Freitag.

Zu einem ersten "Endspiel" im Abstiegskampf will er die Partie aber nicht hochstilisieren: "Es sind am Ende nur drei Punkte zu holen. Auch wenn wir dort gewinnen, haben wir noch nichts erreicht. Und im Fall, dass du nicht gewinnst, hast du auch noch nichts verloren."

Die 1:2-Niederlage vor sieben Tagen in Hannover haben die Rostocker ausgewertet, im Mittelpunkt stand dabei das Verhalten bei Standardsituationen. "Natürlich war die Enttäuschung groß bei den Jungs, weil da mehr drin gewesen ist. Aber mit den zwei Standardgegentoren müssen wir uns an die eigene Nase fassen", sagte Selimbegovic und fügte hinzu: "Es ist normal, dass Fehler passieren und man auch mal ein Standardtor frisst. Es ist nicht normal, wie oft uns das passiert." Fehlen werden im Hansa-Kader am Sonntag in Osnabrück Lukas Scherff, Jonas David, Sebastian Vasiliadis und Milosz Brzozowski.

Der VfL-Trainer erwartet ein umkämpftes Spiel

Osnabrücks Cheftrainer Uwe Koschinat geht indes davon aus, dass Hansa Rostock mit dem absoluten Willen anreisen wird, etwas mit nach Hause nehmen zu wollen: "Die Rostocker wissen, dass sie uns mit einem Dreier schon rauskicken können." Dementsprechend stellt auch er sich am Sonntag auf ein umkämpftes Spiel ein.

"Hansa ist körperlich eines der stärksten Teams in der Liga, diese Körperlichkeit bringen sie permanent ins Spiel, vor allem bei Standards", sagte Koschinat. Dass die Gäste angesichts der Osnabrücker Tabellenlage die Partie vielleicht zu leicht nehmen könnten, glaubt der VfL-Coach nicht: "Ich bin mir sicher, dass Rostock mit großem Respekt anreisen wird."