Handball-Bundesliga

Hannover-Burgdorf bezwingt Rekordmeister Kiel

Hannover/Mannheim / Lesedauer: 2 min

Die TSV Hannover-Burgdorf feierte einen Heimsieg gegen den THW Kiel. (Foto: Swen Pförtner/dpa )

Der THW Kiel tut sich in der Handball-Bundesliga weiter schwer. In Hannover gibt es schon die fünfte Saisonniederlage. In der Tabelle fällt der Club auf Rang sieben zurück.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 21:07 Von: Deutsche Presse-Agentur