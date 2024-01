Handball-Weltmeister Markus Baur: „Wenn alle herausstechen, kommen wir weit“

Markus Baur weiß wie Wunder gehen. 2007 führte der Spielmacher aus Salem am Bodensee die deutsche Handball-Nationalmannschaft als Kapitän vom Außenseiter zum WM-Titel. 17 Jahre später ist der heute 52-Jährige wieder bei einem Heimturnier dabei - als TV-Experte fürs ZDF. Wie er heute über das Wintermärchen vor 17 Jahren denkt, welche Bedeutung die Heim-Europameisterschaft für die Sportler hat und welchem deutschen Spieler er den ganz großen Wurf zutraut, hat der Trainer des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen (Foto. dpa) im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt.

Herr Baur, das Video vom deutschen Titelgewinn 2007 hat auf YouTube Millionen Aufrufe. Wie viele Klicks sind von Ihnen?

(Lacht) Kein einziger. Ich brauche keine Klicks für die Erinnerungen, die sind in meinem Kopf. Natürlich spült es diese gerade wieder nach oben, weil ich im Moment wieder häufiger mit unserem Erfolg damals konfrontiert werde. Das sind wunderschöne Erinnerungen, es war ein tolles Erlebnis mit einem guten Ende.

Was bedeutet so ein Heim-Turnier für einen Sportler?

Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Die Möglichkeit auf ein großes Turnier im eigenen Land kommt nur in wenigen Karrieren vor. Darum gilt es, das zu genießen. Es ist allgemein so, dass ein Heimturnier im Mannschaftssport die Massen elektrisiert. Es ist ein Wahnsinn, welche Euphorie da in einem Land entstehen kann. Wenn dann noch eine Mannschaft da ist, die kämpft und sich gut präsentiert, dann kann etwas ganz Tolles entstehen. Das ist etwas Einmaliges.

Das Finale 2007 fand damals vor knapp 20.000 Zuschauern in Köln statt, beim EM-Auftakt am Mittwoch werden mehr als 50.000 erwartet. Ist das nur Unterstützung oder auch Druck?

Im Endeffekt ist es egal, ob es 10.000, 20.000 oder 50.000 sind, die einen anfeuern, denn für den Sportler zählt nur, dass er sich in einer Umgebung befindet, wo er sich wohlfühlt. Deshalb bin ich gespannt auf das Eröffnungsspiel, weil wir Handballer die Weite in einem Fußballstadion einfach nicht gewohnt sind. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft damit klarkommt. Aber das wird bestimmt für alle Beteiligten ein großartiges Erlebnis.

Ist es eine gute Idee, ein Handballspiel in einem Fußballstadion auszutragen?

Ja, ich finde das gut. Das ist auch eine Entwicklung, die es in anderen Sportarten wie im Eishockey gibt. Und dort hat es bislang auch bestens funktioniert. Und wenn es das in Zukunft häufiger gibt, lernen die Spieler immer mehr damit umzugehen. Irgendwann wird es vielleicht auch für den Handball normal sein, in so großen Arenen zu spielen.

Sie waren 2007 als Außenseiter ins Turnier gestartet, auch dem aktuellen deutschen Team trauen nicht viele den Titel zu? Kann der Heimvorteil das ändern?

Automatisch gegeben ist das natürlich nicht, aber man darf davon träumen. Die Mannschaft ist gut und es wird wichtig sein, dass sie nur von Spiel zu Spiel denkt. Wenn sie das erfolgreich macht, kommt die Euphorie von alleine und dann ist vieles möglich.

Wie schwer ist die Vorrundengruppe mit der Schweiz, Nordmazedonien und Frankreich?

Auf den ersten Blick wirkt sie vermeintlich leicht, aber sie kann auch sehr unangenehm werden. Bei der Schweiz spielt die erste Sieben komplett in Deutschland, unter anderem der Toptorjäger der Bundesliga (Manuel Zehnder vom ThSV Eisenach, d. Red.), der Torhüter der weltbesten Mannschaft (Nikola Portner vom SC Magdeburg) und Andy Schmid, der die HBL über Jahre als Rückraumspieler geprägt hat. Und die Franzosen zählen wie fast immer zu den großen Favoriten.

Und wer noch?

Die Dänen sind der absolute Topfavorit - auch wenn sie bei einer EM manchmal etwas schwächeln. Dahinter kommen die Schweden, die Franzosen und die Spanier. Und auch den Norwegern, Kroaten und den Deutschen ist etwas zuzutrauen.

Wie wichtig wird das Auftaktspiel für den weiteren Turnierverlauf?

Das erste ist fast immer das wichtigste Spiel bei einem Turnier - auch weil man die Punkte später mit in die Hauptrunde nimmt. Vor allem für den Kopf ist es aber wichtig, dass man gleich im Wettkampf ankommt und das in die nächsten Partien mitnehmen kann.

Was sind die weiteren entscheidenden Zutaten für eine erfolgreiche Heim-EM?

Es muss in der Mannschaft eine klare Rollenverteilung geben, und jeder, der ins Spiel kommt, muss seinen Teil zum Erfolg beitragen. Es wird wichtig sein, eine gewisse Variabilität im Spiel zu haben, da ist es ganz entscheidend, dass auch die unterschiedlichen Spieler, die von der Bank kommen, zu jeder Zeit bereit sind, ihr Bestmögliches zu geben.

Hat Bundestrainer Alfred Gislason dafür die richtige Mischung aus erfahrenen Profis und U21-Weltmeistern zusammengestellt?

Es kommt nicht auf das Alter an, sondern nur auf die Qualität. Und die ist auf jeden Fall vorhanden. Ich finde es toll, dass es vier Jungs, die vor sechs Monaten noch Juniorenweltmeister wurden, bereits in den Kader geschafft haben. Dass kann der Mannschaft Schwung geben. Und ganz wichtig: Was ich so mitbekomme, ist die Mannschaft eine richtige Einheit.

Wie schwer trifft die Verletzung von Patrick Groetzki das Team?

Es ist für jeden Spieler bitter, wenn so etwas kurz vor einem Turnier passiert. Aber bei Patrick ist es ganz besonders hart. Er hat einfach eine sehr große Erfahrung, der schon sehr viele Turniere gespielt hat, und deshalb auch abseits der Platte fürs Mannschaftsgefüge eine sehr wichtige Rolle hat. Neben seiner Qualität auf dem Feld wird er vor allem als Führungsspieler fehlen.

Wer aus dem deutschen Team hat das Zeug zum EM-Star?

Jeder. Natürlich schauen alle auf Juri Knorr, aber es ist noch viel mehr Qualität im Kader. Wir haben in Julian Köster einen extrem kompletten Spieler, wir haben auf außen Jungs, die international zu den Besten gehören, wir haben Kreisläufer, die im Angriff und in der Verteidigung eine wichtige Rolle einnehmen, und wir haben sehr gute Torhüter. Wir werden sehen, wer heraussticht - und wenn alle herausstechen, kommen wir weit.

Mit Sebastian Heymann ist auch einer Ihrer Spieler von Frisch Auf Göppingen dabei. Was haben Sie ihm mit auf den Weg gegeben?

Dass er alles, was er an Qualität hat, reinwerfen und dass er Spaß haben soll. Vor allem aber auch, dass er gesund nach Göppingen zurückkehren soll.

Mit einem Heim-Turnier sind ja auch immer große Hoffnungen für die zukünftige Entwicklung einer Sportart verbunden. Wie sehen Sie den Status Quo des deutschen Handballs und die Zukunft? Und wie wichtig wird die EM sein?

Im Jugendbereich haben wir schon immer zu den Topnationen gehört, jetzt gilt es für die Mannschaft, sich auch im Männerbereich weiterzuentwickeln. Wir müssen dahin kommen, dass die deutschen Nationalspieler auch in ihren Vereinen eine immer größere Rolle spielen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber es braucht schon noch eine Weile. Die EM kann aber einen wichtigen Impuls setzen.

Sie selbst werden das Turnier als Experte für das ZDF begleiten. Wie sehr freuen sie sich auf die Spiele im eigenen Land?

Ich freue mich immer, wenn ich bei so einer Veranstaltung dabei sein darf. Ich bin schon sehr gespannt, was es beim Eröffnungsspiel für eine Atmosphäre geben wird und habe ein bisschen Angst, dass meine Augen gar nicht so weit von der Tribüne bis zum Spielfeld sehen werden. Aber zur Not gibt es zum Glück ja immer noch einen Bildschirm (lacht).