Vor vier Jahren wurde sie noch als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet, dieses Mal fehlt Giulia Gwinn den deutschen Fußballerinnen jedoch bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Nach ihrem zweiten Kreuzbandriss wurde die Ailingerin nicht rechtzeitig fit. Wie sehr sie das WM–Aus schmerzt, was sie ihren Teamkameradinnen zutraut und weshalb sie sich als TV Expertin dennoch als Teil des Ganzen sieht, hat die 24–Jährige im Interview erzählt.

Frau Gwinn, Sie sind aktuell omnipräsent, das ZDF zeigte eine 30–minütige Doku über Sie, Sie waren im Podcast von Toni Kroos und seinem Bruder Felix zu Gast und die Medien reißen sich um Sie. Freut es Sie, dass Sie wieder im Rampenlicht stehen, obwohl Sie gar nicht aktiv bei der WM dabei sind?

Ja, definitiv. Auch wenn ich das gar nicht geplant hatte. Es passiert einfach. Und ganz ehrlich: Es fühlt sich gut an, weil ich das Gefühl habe, so irgendwie doch ein Teil dieser WM zu sein, auch wenn ich nicht als aktive Spielerin mitwirken kann.

Das sah in den vergangenen Monaten noch ganz anders aus. Nachdem Sie sich im Oktober 2022 bereits zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen haben, haben Sie sich sehr zurückgezogen. Warum?

Das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil ich anfangs die Zeit und Ruhe für mich gebraucht habe, um alles einzuordnen und dann den Fokus darauf gelegt habe, möglichst stark zurückzukommen. Für den Kopf ist es nicht immer einfach, wenn du als Mannschaftssportlerin plötzlich nur allein für dich trainierst und das Gefühl hast, die Welt um dich herum dreht sich einfach ohne dich weiter. Aber mit jedem Schritt Richtung Comeback wird es ein Stück leichter.

Hat es Ihnen in der Reha geholfen, die Erfahrung vor zwei Jahren schon mal gemacht zu haben?

Auf jeden Fall, eigentlich schon ab dem ersten Moment. Natürlich verspürt man zunächst einen Schock und irgendwie auch eine Art von Panik, wenn man mit einer schweren Verletzung am Boden liegt. Das ändert sich auch beim zweiten Mal nicht. Aber durch die Erfahrung lässt sich vieles, was dann passiert, einfach besser einordnen. Ich kannte den ganzen Prozess, meine Anlaufstellen. Ich wusste direkt, zu welchem Operateur und welchem Reha–Trainer ich möchte, weil ich mit ihnen beim anderen Knie gute Erfahrungen gemacht hatte. Beim ersten Mal war da deutlich mehr Ungewissheit dabei.

Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass Sie die Aussicht auf eine WM–Teilnahme in der Reha zusätzlich angespornt hat. Wie groß war die Enttäuschung, als die Bundestrainerin Ihnen mitgeteilt hat, dass es trotz all der harten Arbeit nicht reicht?

Im ersten Moment bricht eine Welt zusammen, ohne Frage. Aber man muss das Ganze mit etwas Abstand auch realistisch sehen: Es war von Anfang an klar, dass es rein rechnerisch zwar reichen könnte, aber ich — selbst bei optimalen Reha–Verlauf — bis zum WM–Start kaum Trainings– und Spielpraxis sammeln kann. Das gilt es sich dann auch selbst einzugestehen. Am Ende hat die Zeit nicht ganz gereicht und damit war die Grundlage für eine WM–Nominierung nicht gegeben. Mit Blick in die Zukunft ordne ich die Entscheidung als richtig ein, auch weil dadurch das Risiko einer erneuten Verletzung minimiert wurde. Wenn ich die WM–Spiele schaue, wird mein Sportlerherz zwar bluten, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass noch viele Turniere auf mich warten.

Das war sicher ein großes Gefühlschaos Ende Mai. Erst haben Sie mit den Bayern die Meisterschaft gefeiert, wenige Tage später kam das WM–Aus. Wie haben Sie diesen Bruch erlebt?

Für mich war das gar nicht so extrem, ich war ja darauf vorbereitet und am Ende auch informiert. Natürlich war die WM lange im Hinterkopf und auch ein wichtiger Antrieb in der Reha. Aber mein übergeordnetes Ziel war, es in der abgelaufenen Saison nochmal zu schaffen, bei der Mannschaft zu sein und mit meinen Mädels auf dem Platz zu stehen. Ich wollte einfach einen guten Abschluss dieser schweren Zeit haben. Das habe ich geschafft. In München konnte ich die Woche vor dem letzten Bundesliga–Spieltag mittrainieren und dann sogar die Meisterschaft mit auf dem Rasen feiern. Deshalb überwiegen für mich der Stolz und die positiven Gefühle.

Wie beim Meistertitel vor zwei Jahren haben Sie den Großteil der Saison verletzt verpasst. Hat es dieses Mal noch mehr wehgetan, weil die Begeisterung für den Frauenfußball in Deutschland so stark gestiegen ist?

Jedes Spiel, das ich verpasse, schmerzt. Ich bin generell eine schlechte Zuschauerin und möchte am liebsten immer auf dem Platz stehen. Und klar: Wenn man dann von außen wahrnimmt, wie groß und nachhaltig der Hype ist, den wir mit unserer starken Europameisterschaft ausgelöst haben, macht es die Situation nicht einfacher. Ich durfte die neue Euphorie in Deutschland und in der Bundesliga genau drei Spieltage auf dem Feld aufsaugen und miterleben — und war dann plötzlich wieder weg vom Fenster.

Wie haben Sie die Entwicklung nach dem Vizetitel bei der EM 2022 wahrgenommen?

Das hat sich direkt nach unser Rückkehr aus England mehr wie ein Film angefühlt. Irgendwann haben wir gemerkt: Wir haben mit unserer Leistung wirklich etwas Großes in Gang gesetzt. Wir haben eine neue Realität im Frauenfußball — eine, die sich viel besser und wertschätzender anfühlt als in den vergangenen Jahren. Plötzlich kommen viel mehr Leute ins Stadion, auf einmal kennen die Menschen unsere Namen. Und das Interesse ebbt nicht ab. Im Gegenteil: Die Nachfrage wird immer größer.

Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, wäre sicher ein erfolgreiches Abschneiden bei der WM wichtig. Was trauen Sie dem deutschen Team zu?

Am Ende wird es immer an unseren Leistungen liegen, ob wir die Leute begeistern können. Auch wenn die WM–Vorbereitung holprig verlief, traue ich unserer Mannschaft sehr viel zu. Auch vor der Euro in England waren unsere Ergebnisse nicht überragend. Auch damals gab es in Deutschland große Zweifel an uns. Trotzdem haben wir es geschafft, uns in einen Flow zu spielen und uns von Spiel zu Spiel zu steigern. Das ist auch dieses Mal wieder möglich.

Haben Sie Kontakt zum DFB–Team? Wie ist die Stimmung?

Die Zeitverschiebung macht es nicht ganz so leicht, aber mit einigen der Mädels schreibe ich natürlich. Was ich so mitbekomme, ist die Stimmung wirklich gut und das Niveau auf dem Trainingsplatz stimmt auch. Ich hatte das Gefühl, dass einige der Mädels in den letzten Testspielen noch etwas gehemmt waren, weil eben noch nicht klar war, ob sie für die WM nominiert werden. Die Gewissheit, jetzt wirklich in Australien dabei zu sein und endlich echte WM–Luft zu schnuppern, setzt nochmal ganz neue Kräfte frei.

Die Spielerinnen und die Bundestrainerin geben offensiv den Titel als Ziel aus. Machen sie sich damit keinen zu hohen Druck?

Das denke ich nicht. Die Erwartungshaltung an eine deutsche Nationalmannschaft ist sowieso immer groß — das ist bei den Frauen nicht anders als bei den Männern. Und nachdem wir im vergangenen Jahr im EM–Finale standen und nur knapp verloren haben, sollte es unser Anspruch sein, auch bei der WM ganz vorne dabei zu sein.

Umso größer ist aber auch die Fallhöhe. Was wäre, wenn die Mannschaft im Achtelfinale gegen Brasilien oder Frankreich ausscheidet?

Bevor wir uns mit einem möglichen Achtelfinale beschäftigen, sollten wir unsere Hausaufgaben in der Gruppe machen. Gelingen uns da überzeugende Auftritte, werden wir mit viel Schwung in die K.o.-Phase marschieren. Klar könnte man dann negativ herangehen und sich ausmalen, dass die gerade entfachte Euphorie in Deutschland mit einem Achtelfinal–Aus einen herben Dämpfer erhalten würde. Aber ich sehe in der WM vielmehr die Chance, noch mehr Leute zu begeistern und weiter entscheidende Schritte nach vorne zu machen.

Sie selbst können daran nicht aktiv mitwirken, sind aber als TV–Expertin ein Stück weit involviert. Wie sehr freuen Sie sich auf die Aufgabe?

Als ich die Anfrage vom ZDF erhalten habe, war ich sofort Feuer und Flamme. So habe ich die Möglichkeit, irgendwie doch Teil der WM zu sein — und das ganze Geschehen mal aus einer ganz neuen, aber sehr spannenden Rolle zu betrachten und zu bewerten.

Empfohlene Artikel Kleine Geburtstagsüberraschung Giulia Gwinn sendet emotionale Botschaft an ihren Heimatverein q Ailingen

Können Sie sich als aktive Spielerin überhaupt erlauben, Ihre Mitspielerinnen zu kritisieren?

Ich werde natürlich meine Meinung sagen, das wird von einer Expertin auch erwartet. Aber ich sehe meine Rolle vorrangig als verlängerter Arm der Nationalmannschaft. Als eigentlich aktive Spielerin kann ich den Zuschauerinnen und Zuschauern hoffentlich ein paar interessante Einblicke in die Mannschaft geben und Dinge aus Sicht der Mädels einordnen.

Sie werden Ihren Einstand am Montag beim ersten Gruppenspiel von Deutschland gegen Marokko geben. Was erhoffen Sie sich von Ihrem Debüt und dem Auftakt der DFB–Frauen?

Das erste Spiel ist immer ein Schlüsselspiel. Häufig ist das Reinstarten nicht super schön. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, das erste Match zu gewinnen, um einfach ein gutes Gefühl für den weiteren Turnierverlauf zu erzeugen. Das ist uns in der Vergangenheit meistens gut gelungen und ich hoffe, dass die Mädels es auch dieses Mal wieder schaffen — dann muss ich auch nicht viel kritisieren (lacht).