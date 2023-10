Europa League

Grifo sorgt für Freiburger Sieg gegen Topola

War mit seinen drei Toren der Matchwinner für Freiburg: Vincenzo Grifo. (Foto: Tom Weller/dpa )

Dreimal setzt Vincenzo Grifo den Ball in die Maschen. So lässt er den SC Freiburg in der Europa League gegen Bačka Topola jubeln. Ein verletztes Duo bereitet aber Sorgen.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 20:45 Von: Deutsche Presse-Agentur