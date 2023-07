Schwimmen

Gose erreicht WM–Finale über 800 Meter Freistil

Fukuoka / Lesedauer: 1 min

Isabel Gose aus Deutschland jubelt nach ihrem Sieg. (Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa )

Isabel Gose darf weiter von einer WM–Medaille in Fukuoka träumen. Die 21–Jährige schwimmt an diesem Samstag im Finale. Eine Athletin überragt in den Vorläufen erneut.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 07:15 Von: Deutsche Presse-Agentur