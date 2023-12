Gonzalo Castro zum Bundesliga-Topspiel: „Der VfB und Bayer sind aktuell das Nonplusultra“

Wer mehr als 400 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, der hat viel erlebt. Schönes wie den DFB-Pokalsieg mit Borussia Dortmund 2017 und Trauriges wie den Bundesliga-Abstieg mit dem VfB Stuttgart 2019. Nur ein Jahr später führte Gonzalo Castro die Schwaben als Kapitän aber zurück ins deutsche Oberhaus. Dass der VfB am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nun als Tabellendritter den Spitzenreiter Bayer Leverkusen zum absoluten Topspiel des 14. Spieltags empfängt, überrascht selbst den erfahrenen Ex-Profi. Dennoch traut der 36-Jährige den Schwaben auch im Duell mit der noch ungeschlagenen Werkself, für die er 16 Jahre lang spielte, eine Überraschung zu. Was es dazu braucht, was beide Mannschaften so stark macht und für wen sein Herz schlägt, erzählt Castro im Interview.

Herr Castro, es ist die Woche der Duelle Ihrer Ex-Clubs: Erst Dortmund gegen Leverkusen in der Bundesliga, dann Stuttgart gegen den BVB im DFB-Pokal und nun das Spitzenspiel VfB gegen Bayer in der Liga. Wie sehr nehmen Sie diese Spiele noch mit?

Mitnehmen wäre übertrieben. Natürlich fiebere ich noch mit meinen ehemaligen Teams mit, aber ich kann die Spiele jetzt viel entspannter verfolgen als in meiner aktiven Zeit. Ich genieße es einfach, die Spiele als Fan ohne den Druck von früher zu schauen.

Hat Sie überrascht, mit welcher Überlegenheit die Stuttgarter den BVB aus dem Pokal geworfen haben?

Nein, überhaupt nicht. Das war vor drei Wochen in der Bundesliga ja auch schon so, dass sie das Spiel gegen den BVB dominiert haben. Man sieht einfach, dass der VfB unter ihrem Trainer sehr gefestigt ist und ein klares Konzept verfolgt - auch wenn er mal hinten liegt.

Trauen Sie den Stuttgartern nun auch zu, Leverkusen die erste Saisonniederlage zuzufügen?

Wenn sie einen guten Tag erwischen und das nötige Quäntchen Glück haben, kann ihnen das gelingen. Ich erwarte ein offenes Spiel, das in beide Richtungen gehen kann. Eins ist aber schon jetzt klar: Jeder Fußballfan darf sich auf das Spiel freuen, weil die beiden aktuell spielstärksten deutschen Mannschaften aufeinandertreffen.

Stärker als die Bayern?

Im Moment auf jeden Fall. Natürlich spielen auch die Bayern einen guten Fußball und haben mit Harry Kane einen Stürmer vorne drin, der aus jeder Situation ein Tor machen kann. Aber was das Mannschaftsgefüge und das gemeinschaftliche Herausspielen von Chancen betrifft, sind der VfB und Bayer aktuell das Nonplusultra.

Sie wurden bei Bayer Leverkusen ausgebildet und haben dort die längste Zeit Ihrer Karriere verbracht. In Stuttgart waren Sie Kapitän. Für wen schlägt Ihr Herz in diesem Duell?

Ich habe keinen Favoriten, mein Herz schlägt für beide Clubs. Natürlich habe ich zu Bayer Leverkusen eine sehr enge Bindung, ich habe dort viele Jahre gespielt und lebe mit meiner Familie in der Stadt, aber auch Stuttgart und der VfB sind mir in den drei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich habe viele Freunde dort kennengelernt, zu denen ich immer noch Kontakt habe, und versuche nach wie vor, immer wieder mal hinzufahren. Von daher hoffe ich einfach auf ein schönes Spiel. Mein Tipp: 3:3.

Und das, obwohl das Ende beim VfB vor zwei Jahren nicht ganz so schön ablief?

Ich hege da überhaupt keinen Groll gegen den VfB. Es war ja nicht der Club, sondern eine gewisse Person, die heute nicht mehr dort ist, die entschieden hat, dass ich keinen neuen Vertrag bekommen soll. Das hat mich natürlich eine Zeit lang geärgert, aber an meinem Verhältnis zum VfB nie etwas verändert.

Nachdem es dann auch bei Arminia Bielefeld nicht so lief wie erhofft und der Club in die 2. Liga abstieg, haben Sie vor gut einem Jahr Ihre Karriere nach 17 Jahren als Profi beendet - obwohl Sie eigentlich noch gerne etwas länger gespielt hätten. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen, aufzuhören?

Am Ende war es eigentlich recht einfach, weil es keine Optionen gab, die mich gereizt oder die zu unserem Familienleben gepasst hätten. Natürlich war die Bereitschaft noch da und der Körper war nach wie vor fit, aber wenn das Angebot nicht so prickelnd ist, fällt es auch nicht so schwer, es auszuschlagen. Heute kann ich auf jeden Fall sagen, es war die richtige Entscheidung. Wir haben eine kleine Tochter und ich kann die Zeit in vollen Zügen genießen.

Sie hängen aber offensichtlich nach wie vor am Profifußball, nehmen an einem Managementprogramm der DFL teil. Mit welchem Ziel?

Das lasse ich auf mich zukommen. Ich kann mir verschiedene Dinge vorstellen: Management im Verein, Spielerberater oder auch Trainer. Aber erst mal will ich mir Zeit lassen und mich an die neue Perspektive gewöhnen. Ich kenne es ja nur, vom Feld nach oben auf die Tribüne zu schauen. Jetzt geht es darum, den Blick von oben nach unten kennenzulernen.

Sind Leverkusen und Stuttgart da die perfekten Anschauungsbeispiele. Beide haben schließlich im Sommer hervorragende Arbeit auf dem Transfermarkt gemacht.

Das stimmt, da kann man sich sicher etwas abschauen. Vor allem der VfB hat mich überrascht. Ich hätte nach den Abgängen von Mavropanos, Sosa und Endo ehrlicherweise nicht gedacht, dass sie diese Lücken so schnell schließen können. Aber sie haben das sehr gut und vor allem sehr ruhig gelöst - das war in Stuttgart in den letzten Jahren nicht immer der Fall.

Aber auch Leverkusen hat sich mit Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Alejandro Grimaldo und Victor Boniface sehr gut und clever verstärkt.

Absolut, das waren hervorragende Verpflichtungen. Die Verantwortlichen haben einfach gemerkt, dass man keine Konstanz ins Spiel bekommt, wenn man jedes Jahr nur junge Wilde holt. Ohne die nötige Erfahrung ist es schwer, die langfristigen Ziele zu erreichen. Und da haben sie die richtigen Schlüsse gezogen und gute Spieler hinzugeholt. Xhaka hat jahrelang auf höchstem Niveau in der Premier League gespielt, Hoffmann war mit Gladbach in der Champions League und ist Nationalspieler und Grimaldo hat bei Benfica Lissabon bereits den Druck gespürt, in jedem Jahr um den Titel mitspielen zu müssen.

Hauptverantwortlich dafür ist Ihr früherer Teamkollege Simon Rolfes. Haben Sie mit ihm schon über ein Praktikum gesprochen?

(Lacht) Noch nicht, er ist gerade ein viel beschäftigter Mann und soll erst mal den Erfolg ein bisschen genießen. Aber in der Winterpause werde ich mich vielleicht mal bei ihm melden und ein bisschen nerven.

Auch die beiden Trainer haben wesentlichen Anteil am Erfolg. Wie schätzen Sie Sebastian Hoeneß und Xabi Alonso ein?

Beide machen einen herausragenden Job. Ich liebe Mannschaften, bei denen man die Handschrift der Trainer sieht - und das ist sowohl in Stuttgart als auch in Leverkusen der Fall. Beide haben ihre Mannschaften in schweren Situationen übernommen und ihnen innerhalb kürzester Zeit viel Sicherheit gegeben. Ihnen gelingt es offenbar, ihre Idee vom Fußball an die Spieler weiterzugeben - das ist nicht selbstverständlich.

Der dritte Trainer, über den wir reden müssen, ist Thomas Tuchel. Unter ihm haben Sie zwei Jahre in Dortmund gespielt. Was ist er für ein Typ?

Er ist ohne Zweifel ein Toptrainer, vom Taktischen her gibt es wahrscheinlich nichts Besseres auf dem Markt. Auch die Bayern hat er so langsam aus ihrem tiefen Tal herausgeholt und mit dem Erfolg dafür gesorgt, dass die Unruhe rund um den Verein wieder weniger wird. Das liegt auch daran, dass er sehr hartnäckig sein kann, wenn er etwas haben möchte. So wie bei Harry Kane, wo er nicht lockergelassen hat, auch wenn die Bayern am Ende 100 Millionen Euro zahlen mussten. Aber es hat sich gelohnt.

Wer von den dreien wird am Ende die Schale in der Hand halten?

Ich würde mir wünschen, dass mal eine andere Mannschaft die Meisterschaft holt, glaube aber, dass es dann doch wieder die Bayern machen werden. Bei Stuttgart müssen wir nicht über den Titel reden, die haben ganz andere Ziele. Und bei Leverkusen befürchte ich, dass der Afrika-Cup im Januar und Februar zum Problem wird, weil dann fünf Spieler, darunter drei absolute Leistungsträger, über Wochen fehlen werden. Das wird schwer zu kompensieren.