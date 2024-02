Götze nach Eklat in Dresden: „Habe geweint“

Einige Fans von Dynamo Dresden sollen Felix Götze beleidigt und bespuckt haben. (Foto: Robert Michael/dpa )

Mario Götzes Bruder Felix spielt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Beim Spiel in Dresden verletzt er sich am Kopf. Was danach passiert, schockiert ihn.