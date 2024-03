Gegen die Auswärtsmisere: TSG ist in Mahlsdorf gefordert

Auf fremden Plätzen ist Fußball-Oberligist TSG Neustrelitz ein gern gesehener Gast in der Saison 2023/24. Von den bisher acht absolvierten Auswärtsspielen verloren die Residenzstädter sechs. Somit gab es lediglich vier Punkte und die TSG ist das drittschwächste Auswärtsteam.

Die nächste Chance, diese dürftige Bilanz aufzubessern, haben die Neustrelitzer Kicker am Sonntag, wenn das Match bei Eintracht Mahlsdorf (Anstoß 14 Uhr/Kunstrasenplatz Am Rosenhag) ansteht. „Das wird ein schweres Spiel“, sagte TSG-Coach Thomas Franke, der beim einzigen Auswärtssieg in der bisherigen Spielzeit gegen Dynamo Schwerin (2:0) gesperrt pausieren musste. Somit wartet Franke in der aktuellen Serie noch auf einen Siegesjubel mit seinem Team auf dem gegnerischen Platz. Die Mahlsdorfer, die Franke als „gute Mannschaft“ bezeichnet, konnten in der zweiten Saisonhälfte in den ersten sechs Spielen gleich fünf Siege holen.

Franke: "Wollen dominant spielen und pressen"

Aber auch die Neustrelitzer überzeugten zuletzt, mussten beim 2:2 gegen Tennis Borussia nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung aber mit einem Punkt leben. „So müssen wir auch auswärts auftreten. Wir wollen dominant spielen und pressen“, sagte Franke vor dem Duell beim Tabellennachbarn. Während die TSG mit 28 Zählern auf Rang acht liegt, haben die Mahlsdorfer als Siebter 29 Zähler auf dem Konto.