TSG Neustrelitz schrammt beim Hallenkick am Podium vorbei

Fußball-Oberligist TSG Neustrelitz ist mit einer Hallenturnierteilnahme in die Vorbereitungsphase auf die Rückrunde gestartet. Beim 48. Hans-Scheidemann-Gedenkturnier in Güstrow verpasste die Mannschaft von Trainer Thomas Franke den Sprung aufs Podium und belegte am Ende Platz vier.

Nach einem 2:2-Unentschieden im Auftaktspiel gegen den Landesligisten TSV Bützow, feierten die Residenzstädter zwei Erfolge gegen Gastgeber Güstrower SC (Verbandsliga/4:2) und gegen den Verbandsligisten FC Schönberg 95 (5:0) und sicherten sich vor den Güstrowern den Gruppensieg.

Im Halbfinale unglücklich raus

Vor knapp 750 Zuschauern in der ausverkauften Sport- und Kongresshalle mussten sich die TSG-Kicker jedoch im Halbfinale den Verbandsligakickern des SV Pastow knapp mit 2:3 (nach Neunmeterschießen) geschlagen geben und verpassten somit den Sprung ins Finale.

Im Spiel um Platz drei setzte es dann auch gleich die zweite Turnier-Niederlage, mit 0:1 gegen den Verbandsligazweiten Malchower SV 90. Den Turniersieg holte sich am Ende der SV Pastow mit einem deutlichen 6:2-Finalsieg gegen die Hausherren vom Güstrower SC.

"Auch wenn es am Ende nicht fürs Finale gereicht hat, war ich sehr zufrieden mit unseren Auftritten", sagte TSG-Trainer Thomas Franke, "die Jungs hatten Bock hier mitzuspielen, ihnen war der Spaß auch deutlich anzusehen".