Schon früher während meiner bescheidenen Laufbahn als Fußballer habe ich Spieler bewundert, die den Ball leichtfüßig am Fuß führten und dabei das ganze Spielfeld im Blick hatten. Sie konnten dann den Pass spielen, der notwendig war, oder donnerten den Ball dank ihrer Schusstechnik einfach selbst ins Tor. Mir war das nicht vergönnt. Aber das nur nebenbei.

Auch deshalb ist für mich jedes Mal ein Genuss, Jamal Musiala auf dem Rasen zuzuschauen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München ist ein Fußball-Edelstein, der, wenn er richtig geschliffen ist, unbezahlbar werden könnte. Beim 3:1 gegen Hoffenheim glänzte der Jungstar nicht nur wegen seiner zwei Tore, die den Bayern den Weg ebneten.

Musialas ganze Art, Fußball zu spielen, verkörpert die Schönheit dieses Spiels. Allein die Szene in der zweiten Halbzeit, als er mit der Leichtigkeit des Seins mit einer perfekten Schusstechnik den Ball an den Pfosten hämmerte, verdeutlichte dieses Außergewöhnliche. Jamal Musiala ist eine Liebeserklärung an den Fußball.