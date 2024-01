TSG Neustrelitz erkämpft Remis gegen Hansa-Reserve

Fußball-Oberligist TSG Neustrelitz hat im ersten Testspiel im Rahmen der Rückrunden-Vorbereitung einen Achtungserfolg verbuchen können.

Beim Regionalligisten FC Hansa Rostock II spielten die Kicker von TSG-Trainer Thomas Franke 2:2-Unentschieden. Dabei trafen die Neustrelitzer auf eine junge Hansa-Truppe, die den Ball auf dem Kunstrasen des Volksstadions ganz in der Nähe des Ostseestadions ziemlich flott laufen ließ.

Doch die TSG-Elf, die schon frühzeitig einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen musste, hielt dagegen und war erstmal darauf bedacht, gegen die flinken Hansa-Akteure die Defensive dichtzuhalten.

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste offensiver

Hansas Zweitligareserve hatte zwar im ersten Durchgang Feldvorteile und mehr Ballbesitz, konnte nach dem Treffer zum 1:0 jedoch nichts weiter Zählbares verbuchen.

Im zweiten Durchgang lösten dann auch die Neustrelitzer die Handbremse hinsichtlich ihrer eigenen Offensivbemühungen und es entwickelte sich fortan ein ausgeglichenes Spiel.

Manuel Härtel und Torben Gäbel sorgten für die Tore der Gäste, die am Vorabend noch mit zahlreichen Kickern am kräftezerrenden Hallenturnier in Güstrow teilnahmen.

Polnischer Drittligist in Neustrelitz zu Gast

Da auch die Rostocker noch einmal trafen, endete die Partie letztendlich 2:2. "Ich habe das gesehen, was ich sehen wollte", zeigte sich Thomas Franke nach dem Spiel zufrieden.

Schon am kommenden Wochenende wartet auf die Neustrelitzer der nächste Testkick. Am Samstag (Anpfiff um 13.30 Uhr) empfängt die TSG das Team von Sportowy Swit Szczecin-Skolwin aus der 3. polnischen Liga.