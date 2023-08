Frankfurt lehnt Paris–Offerte für Kolo Muani wohl ab

Eintracht Frankfurt hat laut einem Bericht des TV–Senders Sky ein Angebot von Paris Saint–Germain über 80 Millionen Euro für Stürmer Randal Kolo Muani abgelehnt.

Demnach habe Sportvorstand Markus Krösche den französischen Fußball–Meister bereits darüber informiert, daher soll PSG auch kein entsprechendes schriftliches Angebot abgeben.

Die französische Fachzeitung „L'Équipe“ hatte berichtet, dass die Pariser ein weiteres Angebot an den hessischen Bundesligisten vorbereiten. In dem Bericht war von einer Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro plus Stürmer Hugo Ekitike (21) als Ersatz für den französischen Nationalspieler die Rede. Sky berichtet, dass Ekitike der Knackpunkt der Verhandlungen sein soll. Krösche möchte den Angreifer gerne holen, PSG soll aber aktuell alle Angebote für den 21–Jährigen abblocken.

Kolo Muani (24) selbst soll sich mit Paris bereits vor Wochen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Die Sommer–Transferperiode endet an diesem Freitag. Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 30. Juni 2027. Frankfurt will dem Vernehmen nach mit dem Vize–Weltmeister eine Ablöse mindestens in Höhe von 100 Millionen Euro erzielen.