Herr Stäbler, seit einem Jahr und vier Monaten sind sie nun Ringer-Rentner. Wie ist es Ihnen seit dem ergangen?

Richtig gut. Es fühlt sich immer noch wunderbar an, sich nicht mehr täglich am Limit bewegen zu müssen. Kein Blut, Schweiß und Tränen mehr. Seitdem heißt es dem Körper auch mal Gutes zu tun und sich an den ganzen Facetten des Lebens zu erfreuen. Familie, neue Projekte etwa, das alles genieße ich jeden Tag.

Sie sollen auch das genüssliche Essen für sich entdeckt haben. Stimmt das?

Absolut. Ich sag immer, dass wir Menschen immer erst den Wert von etwas erkennen, wenn wir verzichten müssen. Ich musste in meinem Leben im Ringsport so viel abnehmen und abkochen, deshalb genieße ich jede Mahlzeit nun umso mehr und mit vollem Bewusstsein. Ich bin deshalb auch der absolute Langsamessen, sodass meine Familie und meine Freunde mich schon die ganze Zeit damit aufziehen. Aber ich habe Jahre ohne Zucker gelebt und da hole ich nun einiges nach. Jetzt gönne ich mir auch mal ungesunde Sachen wie Zuckerkuchen oder Mittags Süßigkeiten.

Dennoch sehen sie noch topfit aus. Was macht die körperliche Verfassung denn?

Ich trainiere noch ein- bis zweimal in der Woche, bin weiter top in Form und habe auch muskulär nichts abgebaut. Doch auch da musste ich erst wieder hinkommen. Im Kampfsport gibt es ordentlich auf die Knochen und so war ich nach den Olympischen Spielen 2021 körperlich so am Limit, dass ich mich einfach ein halbes Jahr wirklich rausgenommen habe. So habe ich Abstand gewonnen, körperlich und mental die Akkus auffüllen können und dadurch den Spaß zurückgewonnen.

1,5 Jahrzehnte haben sie beinahe jeden Tag 100 Prozent gegeben. Wie reagiert ein Körper, der über so eine lange Zeit so am Limit gehalten wurde, auf eine solche Ruhephase?

Ich hab nach den olympischen Spielen ja noch eine Bundesligasaison genutzt, um mich gesund abzutrainieren. Von zwölf Trainingseinheiten die Woche auf fünf, sechs und am Ende drei oder vier Einheiten. Ich habe das Leistungslimit langsam heruntergefahren. Das war wie bei einem Rennpferd, das kann auch nicht einfach auf null anhalten. Lustig ist, dass ich in der Bundesligasaison dann die sechs besten Welt alle nacheinander noch geschlagen habe ‐ und das eigentlich als Ringer-Rentner.

Klingt als hätten Sie noch ein Comeback im Hinterkopf?

Ich könnte auch heute im Rentnermodus noch Weltmeister werden, weil ich auch weiter noch die Fähigkeiten habe, um Weltmeister zu werden. Ich sehe die Jungs, trainiere mit den Jungs und weiß, dass ich es noch könnte ‐ aber es nicht mehr brauche. Wenn ich es vermisse, und es mich in den Fingern juckt, gehe ich die paar Meter zu meinem Trainingscamp, erteile den jungen Wilden eine Lektion im Ringen und gehe wieder nach Hause. Ich kann mich dann zwar drei Tage nicht mehr bewegen, aber das mache ich dann ohnehin nur aus Spaß und Freude. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Dich meine Abschiedssaison in der Bundesliga war sehr interessant, vor allem aus der Sicht eines Mentaltrainers. Ich war damals ja körperlich schon weit weg von der Verfassung eines Spitzenathleten, aber habe die Weltelite geschlagen, weil ich Spaß hatte und es einfach genießen konnte. Der Körper folgt immer dem Geist. Wenn der Geist es will, kommt alles andere. Andersherum funktioniert es nicht.

Da passt es ins Bild, dass Sie sich als Mentaltrainer selbstständig gemacht haben, Vorträge halten und nun ein Buch („Unaufhaltsam ‐ Deine Formel für Erfolg, Zufriedenheit und Balance“) veröffentlichten, in dem es vor allem um mentale Hürden und deren Überwindung geht. Warum ist Ihnen das so ein Anliegen?

Ich halte nicht diesen Weltrekord, mit den drei WM-Titeln in den drei Gewichtsklassen, weil ich das größte Talent war, der die beste Technik, Ausdauer oder Kraft hatte ‐ da gibt es Hunderte in der Welt, die darin besser waren. Aber ich habe das geschafft, weil mein Kopf in der Verbindung mit meinem Herzen immer funktioniert hat. Mentale Stärke macht den Unterschied aus und das nicht nur im Sport, sondern auch im Business und generell im Leben. Nicht jeder kann Weltmeister werden, aber jeder kann die beste Version von sich selbst werden. Da war es mir ein Anliegen, diesen Ratgeber zu schreiben, wie jeder unaufhaltsam wird und Erfolg und Zufriedenheit erreicht.

Sie sagten immer, dass der Wille Ihr stärkster Muskel ist, wie trainiert man den an besten?

Dieser Muskel entwickelt sich nicht in der Komfortzone, sondern erst da, wo es weh tut. Man muss mit Rückschlägen umgehen und etwas Negatives in etwas Positives umwandelt. Das funktioniert, indem man es annimmt. Wenn man Rückschläge annimmt, analysiert und das Beste daraus macht, dann war es ein Geschenk. Wenn man sich diese Werkzeuge antrainiert, dann ist eine Erfolgsentwicklung nur eine Frage der Zeit.

Aber es gibt für die unterschiedlichen Situationen und Menschen doch keine pauschalen Antworten?

Das stimmt, aber wenn man alles hart runterbricht, dann ist es überall dasselbe ‐ egal ob bei einem Fünftklässler von der Sonderschule oder beim Topmanager. Es ist immer die Frage: Wie halte ich das Feuer und die Leidenschaft? Warum mache ich das, was ich mache? Ich habe mir zum Beispiel immer gesagt, dass ich die beiden widerlichen Monster „Angst“ und „Druck“ auf der Schulter sitzen habe. Die kommen immer dann raus, wenn man sie am wenigstens gebrauchen kann. Man darf vor ihnen aber nicht fliehen, sondern muss sie annehmen und gemeinsam mit Ihnen die Aufgaben angehen. Das verändert das ganze Spiel.

Den Fokus setzen ist bei den ganzen Ablenkungsmöglichkeiten schwierig. Wie kommt man da im Alltag raus?

Wir haben alle den kleinen großen Feind in unserer Hosentasche ‐ das Handy. Für die jungen Menschen noch schlimmer als für uns Ältere. Doch nicht nur für diese Kopf-unten-Generation ist das Entscheidende, wie ihr Umfeld aussieht. Man muss sich Freunde und Mentoren suchen, die die gleichen Träume haben und einem gut zureden, anstatt negativ ausbremsen. Das ist eine gute Basis, um sich ein Schutzschild aufzubauen. Ich zum Beispiel schaue seit Jahren keine Nachrichten und sehe seit 2015 kein TV. Dennoch bekomme ich alles Wichtige auf der Welt mit, weil diese Dinge zwischenmenschlich diskutiert werden. Jedoch schütze ich mich vor der Negativität, die mit dem direkten Konsum einhergeht.

Positiv mussten Sie auch sein, als sie 2016 in Rio „einfüßig“ Siebter wurden. Für Sie ein Erfolg, für die übrige Welt eine Niederlage. Wie haben Sie da den Kopf oben behalten?

Das war meiner extremer Tiefschlag, weil ich damals alles für das Ziel Olympiamedaille geopfert hatte. Doch dann riss ich mir acht Tage vor Olympia beim Abschlusstrainer die Außenbänder und das Syndesmoseband. Die Ärzte meinten: Lange Pause. Ich habe die Verletzung dann aber allen verschwiegen und bin einfach angetreten ‐ zusagen auf einem Fuß, um meinen Traum zu leben. Hinterher habe ich es dann erzählt, doch da hat es kein Schwein mehr interessiert. Es hieß nur, dass ich versagt habe.

Und dann?

Das hat sehr weh getan, aber dieser extreme Rückschlag war pures Gold wert, weil ich diese Geschichte danach nur durch den Schmerz schreiben konnte. Ich habe meinen Traum beschützt, habe mir gesagt: „Schlimmer kann es nicht werden. Du bist durch die Hölle geritten und nun wird es Zeit im Himmel spazieren zu gehen.“ Und so kam es dann auch. Es folgte ein Siegesmarathon und ich habe 3,5 Jahre am Stück nicht mehr verloren.

Immer ein Ziel zu haben. Ist das das Frank-Stäbler-Modell?

Es gibt niemanden auf der Welt, der alles erreicht hat und daher geht es immer weiter. Ich habe sportlich alles erreicht und konnte da einen fetten Haken dran machen. Viele andere fallen nach der Karriere in ein Loch, weil sie nur der Sportler sind. Ich habe verstanden, dass ich so viel mehr bin und dass das Leben so viel mehr bietet. Eines meiner Ziele aktuell ist zum Beispiel ganz simpel: Ich will morgen aufstehen, ohne Schmerzen zu haben und dafür trainiere ich. Ein weiteres ist, jeden Tag zwei Stunden bewusst mit meinen Kindern zu verbringen. Das sind Ziele des Lebens und es gibt zig weitere. Zudem sollte man, größer gedacht, immer seiner Leidenschaft folgen. Ich kann mein Leben ja nicht einfach auslaufen lassen, oder bis 67 in einem Job festhängen und meine Tage runterzählen. Wer anfängt sich zufriedenzugeben, der gibt sich nicht richtig Mühe und wird ein Durchschnitts-Standardleben führen. Der hat dann aber keinen Schlüssel für Erfolge und damit Zufriedenheit. Ich liebe das Leben und habe selber noch viel vor. Man wird also in den nächsten Jahren also noch einiges von mir hören.