Fortunas Handballerinnen haben jetzt einen Sonnenschein auf dem Parkett

Dynamisch, kraftvoll, durchsetzungsstark – so kommt Rückraumspielerin Elisa Schmidt vom Handball-Drittligisten SV Fortuna 50 Neubrandenburg auf dem Spielfeld rüber. Diese Stärken will sie auch am Samstag wieder zeigen, wenn es gegen den Tabellen-Vorletzten SG Todesfelde/Leezen geht (16.30 Uhr, Webasto-Arena). „Wir können mit einem Sieg an Todesfelde/Leezen vorbeiziehen und endlich das Tabellenende verlassen. Das allein ist Motivation genug“, sagt die 21-Jährige, die eine ungewöhnliche Leidensgeschichte hinter sich hat.

Aktuell strotzt sie vor Energie, ist durchtrainiert und fast immer gut drauf - vor etwa drei Jahren sah das aber noch ganz anders aus. Die Leistungssportlerin Elisa Schmidt war ein körperliches Wrack. „Ich hatte überhaupt keine Muskulatur mehr und lag fast nur noch im Bett. Ich hatte durchgehend Fieber, musste mich ständig erbrechen. Meine inneren Organe und das Nervensystem waren von Viren befallen und die Ursache für alles konnte sehr lange nicht gefunden werden. Letztlich bescheinigten mir die Ärzte, dass es schwere Nebenwirkungen einer Corona-Impfung waren.“

Mit dem Handball begann sie einst in Schwedt

Ein Albtraum, über den sie mittlerweile offen reden kann. Jetzt ist sie nämlich wieder topfit und hat sich nach ihrem Wechsel zu Fortuna im vergangenen November sofort in Neubrandenburg etabliert. Mit dem Handball begonnen hat Elisa Schmidt in ihrer Geburtsstadt Schwedt. Mit 12 Jahren wechselte sie an die Sportschule Frankfurt/Oder und spielte dort unter anderem in der Jugend-Bundesliga. Nachdem sie sich von ihrer schweren Krankheit erholt hatte, lief Schmidt für die SG Uckermark auf – vor vier Monaten dann der Wechsel zu Fortuna. „Das Probetraining und eine weitere Trainingseinheit habe ich noch bei der früheren Trainerin Annamaria Ilyes gemacht. Mit einem Mal war sie weg und Dago Leukefeld hat die Mannschaft übernommen. Das war zwar eine komische Situation, hat meine Entscheidung für den Wechsel aber nicht beeinflusst“, sagt die Rechtshänderin.

Leukefeld selbst sah sich das Probetraining auf Video an und war ebenfalls sofort von Elisa Schmidt überzeugt. „Sie ist schnell, technisch stark, sehr ehrgeizig und jetzt schon eine fast komplette Handballspielerin. Außerdem ist Elisa menschlich ein absoluter Gewinn für uns – sie ist unser Sonnenschein“, meint Leukefeld.

Im Spiel gegen Todesfelde/Leezen aus Schleswig/Holstein wird auch eine starke Elisa Schmidt nötig sein, um den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen in Punkte umzumünzen. Leukefeld: „Wir wollen in der Tabelle bis zum Saisonende noch so weit wie möglich nach oben kommen. Natürlich wollen wir auch unsere Heimspiele genießen und das Publikum glücklich machen. Dass die Mädels dazu in der Lage sind, haben sie zuletzt bewiesen.“

Der Abstieg in die Oberliga lässt sich zwar nicht mehr vermeiden, die Zielsetzung danach steht aber schon jetzt fest – sofortiger Wiederaufstieg.