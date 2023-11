2. Liga

Fortuna unterliegt im Verfolger-Duell ‐ Hansa siegt beim FCM

Düsseldorf / Lesedauer: 2 min

Die SpVgg Greuther Fürth entschied das Verfolger-Duell gegen Fortuna Düsseldorf für sich. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Fortuna Düsseldorf verliert personell schwer angeschlagen zum zweiten Mal am Stück. Ein Aufsteiger ist in der 2. Fußball-Bundesliga in Top-Form.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 15:37 Von: Deutsche Presse-Agentur