Fortuna-Männern fehlen vier Sekunden für die große Überraschung

Die Bühne für die große Siegesparty war bereitet, dann funkte der Gegner doch noch dazwischen. Ausverkaufte Webasto-Arena, 28:27-Führung für Fortuna bei vier verbleibenden Sekunden auf der Uhr, Freiwurf Ludwigsfelde. Dann der lange Pass nach vorn und der letzte Wurf der Gäste durch Jakub Pawlicki sitzt – für Fortuna der Stimmungskiller mit dem Abpfiff.

„Vorher hätten wir uns über einen Punkt gegen Ludwigsfelde sicher gefreut, aber nach dem Spiel muss man sagen, dass wir einen Zähler verloren haben“, sagte der sichtlich enttäuschte Kreisläufer Eric Blumenthal. Dennoch – die Neubrandenburger bestätigten ihren Aufwärtstrend und lieferten dem Oberliga-Spitzenteam Ludwigsfelder HC einen großartigen Kampf. „Die Trainingsarbeit zahlt sich langsam aus, die Jungs setzen immer besser um, was wir von ihnen verlangen. Besonders gegen die Topteams Cottbus, Loitz und jetzt Ludwigsfelde haben wir es geschafft, das Niveau zu halten und das zeigt, was für ein großes Potenzial in der Mannschaft steckt“, sagte Fortuna-Trainer Stefan Stolt, der das Team zusammen mit Raki Marangko betreut.

Nach der hohen Niederlage im Hinspiel (25:35) zeigten die Neubrandenburger diesmal von Beginn an, dass sie Wiedergutmachung wollten. Nach ihrer schnellen 2:0-Führung blieb das Spiel durchweg eng, keine Mannschaft konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen. Vorne wurden die Tore auf alle Positionen verteilt, hinten hart und aggressiv zugepackt. Stolt: „Wir wollen in der Abwehr agieren, statt zu reagieren. Etwas offensiver und mit viel Bewegung. Damit haben wir Ludwigsfelde vor Probleme gestellt und so muss es auch in den nächsten Spielen weitergehen.“

Der Trainer kritisiert eine zu hohe Fehlerquote

Problematisch waren einmal mehr die unnötigen Ballverluste in der Offensive. Technische Fehler, Fehlpässe und der ein oder andere schwache Wurf sorgten mit dafür, dass Ludwigsfelde die Partie offen halten konnte. „Das sind Sachen, für die wir ganz alleine verantwortlich sind. Minimieren wir diese Fehlerquote, dann wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen“, ist Stefan Stolt sich sicher.

Ein weiteres gutes Signal – Torhüter Philip Hoefs ist nach längerer Verletzungspause zurück im Team und parierte bei seinem ersten Einsatz sofort einen Strafwurf. Fortuna bleibt nach dem 28:28 (16:16) gegen den Ludwigsfelder HC auf Tabellenplatz neun, weiter geht es am 13. April beim aktuellen Achten OSF Berlin. „So, wie wir im Moment auftreten, macht es Mut für das Saisonfinale. Wir spielen noch gegen Mannschaften, die in der Tabelle nicht weit weg von uns rangieren. Es ist also möglich, noch den einen oder anderen Platz gutzumachen“, sagte Fortunas Eric Blumenthal.

SV Fortuna 50 mit: Hoefs, Prodoehl, Deutsch, Langschwager (2 Tore), Klepp (4/1), Kühle, Breitenbach (4), Leukroth, Saß (6), Rütz (2), Becker (2), Gruhn (3), Blumenthal (5), Heering