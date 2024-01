Fortuna-Trainer feiert Debüt in der Fremde

Knapp zwei Wochen ist es her, als Raki Marangko seine Spieler erstmals zum gemeinsamen Training bat. Marangko ist neuer Coach bei den Handballern des SV Fortuna 50 Neubrandenburg, er ersetzte Stefan Köpke und arbeitete fortan zusammen mit Stefan Stolt als Trainerduo beim 1. Herrenteam in der Oberliga.

"Es ist ganz gut, jemanden von außen dazugeholt zu haben. Raki ist hier mit neuen Ideen und viel Erfahrung, die er als Spieler und als Trainer sammeln konnte, angetreten", so Trainerpartner Stolt.

Am Samstag steht das neue Trainerduo Marangko/Stolt gleich vor seiner ersten Bewährungsprobe. Mit einem Auswärtsspiel gegen den Oranienburger HC II (Anwurf: 15 Uhr) geht es in der Liga weiter, ein Kaltstart quasi für Marangko/Stolt.

Wichtige Spieler werden fehlen

Denn ohne ein einziges Testspiel absolviert zu haben, geht es gegen die Brandenburger gleich in die Vollen. Für Stefan Stolt kein Problem: "Die Voraussetzungen für ein Vorbereitungsspiel waren einfach nicht gegeben. Dennoch: Wir haben genügend Trainingseinheiten absolviert, um gut vorbereitet zu sein." Dennoch trägt Stolt einige Sorgen mit sich rum. "Uns werden in Oranienburg wichtige Spieler fehlen."

So werden Torhüter Thilo Prodehl (fehlt beruflich), Toni Breitenbach (krank) und Eric Blumenthal (verletzt) nicht dabei sein. "Trotzdem wollen wir dort die Punkte mitnehmen, es ist ein wichtiges Spiel für uns, dort zu gewinnen wäre schon nicht so verkehrt." Fortuna liegt in der Tabelle auf dem achten Platz, Oranienburg ist derzeit Vorletzter (13.). Dennoch werden die Neubrandenburger die Hausherren keineswegs unterschätzen.

Eine Woche später erwarten die Fortunen dann in eigener Halle (Webasto Arena) mit dem BFC Preussen einen direkten Tabellennachbarn und das Duo Marangko/Stolt feiert sein Heimdebüt.