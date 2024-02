Fortuna-Torjägerin Madlen Kloska: Nichts ist unmöglich

Zwei Spiele im neuen Jahr, zwei Siege - die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist zurück bei den Drittliga-Handballerinnen des SV Fortuna 50 Neubrandenburg. Allerdings - und dessen sind sich im Verein alle im Klaren - es ist nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer.

"Klar, nichts ist unmöglich. Aber dann müssten die Vereine, die noch vor uns stehen, ihre Spiele auch fast alle verlieren. Ich glaube, dass die Chance, den Klassenerhalt noch zu schaffen, gering ist. Da müsste wohl schon ein Wunder geschehen", sagt Torjägerin Madlen Kloska vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim SV Henstedt-Ulzburg (18 Uhr). Die Fortunen wollen nach den Erfolgen gegen Norderstedt (24:21) und Sachsen Zwickau II (32:23) den Aufwind nutzen und weiter Spiele gewinnen, vor allem aber dürfte es darum gehen, die Saison in der 3. Liga ordentlich zu Ende zu bringen.

Die Fortunen wollen nicht Tabellenschlusslicht bleiben

"Wir müssen das Beste aus der Situation machen. So wie wir jetzt dastehen, sieht es jedenfalls nicht schön aus", spricht die 23-jährige Rückraumspielerin den Tabellenstand an. Aktuell sind die Neubrandenburgerinnen Schlusslicht, haben durch die zwei Siege aber den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt.

Madlen Kloska ist überzeugt, dass auch beim Tabellensechsten Henstedt-Ulzburg etwas zu holen ist: "Wir sind zurzeit wirklich gut drauf. Wenn wir in der Abwehr und im Angriff so spielen wie zuletzt, haben wir auch dort eine Chance." Klar sei aber natürlich, dass die Aufgabe sehr schwer ist. Das Hinspiel in der heimischen Webasto-Arena verlor Fortuna mit 22:27. Die Torjägerin selbst stand dabei im Herbst nicht auf der Platte, im zweiten Punktspiel hatte sie sich die Hand gebrochen und fiel fünf Wochen aus.

Der vorübergehende Ausfall der Rückraumspielerin, die in den vergangenen Jahren sozusagen Fortunas Lebensversicherung war, passte in die unruhige Phase, die die Handballerinnen in der Hinserie erlebten. Am Ende musste die neue Trainerin Annamaria Ilyes nach nur wenigen Monaten gehen, Dago Leukefeld übernahm wieder die Verantwortung.

Unter Dago Leukefeld zog wieder Stabilität ein

"Die neue Trainerin, die andere Sachen machen wollte, die junge Mannschaft, die stärkere Liga und der schlechte Saisonstart, es war sehr schwierig", blickt Madlen Kloska auf die ersten Wochen in der 3. Liga zurück. Die Entscheidung des Vorstandes, schließlich den Trainer zu wechseln, bezeichnet sie aber als den richtigen Schritt.

Dass Mannschaft und Umfeld die 3. Liga vielleicht doch ein wenig zu leicht genommen hätten, verneint die 23-Jährige indes vehement: "Uns war klar, dass es als Aufsteiger schwer wird. Zumal wir als Zweitplatzierte den Aufstieg ja sozusagen geschenkt bekommen haben." Fortuna profitierte davon, dass Meister VfV Spandau auf den Aufstieg in die 3. Liga verzichtet hatte. Allerdings ist auch Madlen Kloska überzeugt, dass ihre Mannschaft durchaus das Zeug für diese 3. Liga hat. "Es ist ja auch immer von der Tagesform abhängig und da, denke ich, waren wir in der Saison oft zu schwankend." Dago Leukefeld habe für mehr Stabilität gesorgt.

Unter der Regie des Aufstiegstrainers steht auch Madlen Kloska wieder mehr auf der Platte. "Annamaria hat mit vielen Wechseln gearbeitet. Dago möchte aber, dass ich so oft wie möglich spiele", sagt sie. Ob die Handballerin dies auch in der nächsten Saison im Fortuna-Trikot machen wird, ist offen. Ihr Vertrag läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung sollen aber in den nächsten Wochen beginnen.