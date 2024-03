Fortuna-Handballer sorgen für Fassungslosigkeit in Loitz

Viel Dramatik in Loitz und ein Spielausgang, mit dem viele Fans nicht gerechnet hatten: Die Oberliga-Handballer des SV Fortuna Neubrandenburg gewannen das Derby bei der SG Uni Greifswald/Loitz am Ende hochverdient mit 26:23 und verschärften die Krise der Vorpommern. Nach der fünften Niederlage in Folge sitzt die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete SG Uni auf dem achten Tabellenplatz fest.

Fortuna-Trainer Stefan Stolt war es egal: "Wir haben bedingungslos gefightet. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir letztmalig in Loitz gewonnen haben." Torwart Timo Prodoehl sprach vom erwartet schweren Spiel: "Am Ende haben Kleinigkeiten über den Spielausgang entschieden. Unser Kampfgeist war großartig. Dass wir uns nach dem Rückstand von drei Toren zurückgekämpft haben, spricht für die Moral der Mannschaft."

Bei den Vorpommern war hingegen die Fassungslosigkeit deutlich spürbar. Trainer Matthias Schmidt war zu keiner Stellungnahme bereit und verwies auf seine Spieler, die aber genauso wenig zu dem Geschehen auf dem Parkett sagen wollten. Dafür redete Sportchef Michael Borchardt: "Kämpferisch waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Wir haben in entscheidenden Phasen das Tor nicht getroffen und nach der Drei-Tore-Führung zu einfache Gegentreffer kassiert." Vorstandsmitglied Bernt Petschaelis sagte, dass das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit gekippt sei: "Für unsere Zuschauer ist es schade, dass sich die Niederlagenserie fortgesetzt hat."

Die Gäste blieben aber unbeeindruckt

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, in der Fortuna zur Halbzeit mit 12:11 vorn lag. Uni-Trainer Schmidt stellte zu Beginn der zweiten Spielhälfte um und brachte mit Michal Czerwinski und Daniel Lesniak zwei Spielgestalter mit Torriecher. Innerhalb von 30 Sekunden holte Mateusz Wrobel mit zwei Treffern die Führung für die Hausherren zurück, doch die Wende zugunsten der Loitzer war sie nicht.

Der Schlagabtausch ging weiter. Zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff baute Czerwinski den Vorsprung aber auf 20:17 aus. Die Gäste jedoch blieben unbeeindruckt, zeigten Kampfgeist und Moral. Toni Breitenbach glich zunächst zum 22:22 aus (54. Minute), Felix Klepp, Robyn Saß und Leopold Gredig ließen einen Drei-Tore-Lauf folgen. Die Neubrandenburger lagen plötzlich mit 25:22 vorn (59.) - die Entscheidung.

Uni Greifswald/Loitz: Weier, Dobko, Schramm (3 Tore), Tippelt, Trupp (2), Stefanicki, Lesniak (1), Pernet (1), Granholm (1), Wrobel (9), Gmerek, Feka, Czerwinski (5), Toth (1).SV Fortuna Neubrandenburg: Prodoehl, Maltzahn, Langschwager, Becker, Gruhn, Blumenthal (3), Klepp (9), Leukroth, Heering, Breitenbach (5), Saß (7), Rütz, Gredig (2)