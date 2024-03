Fortuna-Frauen erwarten das nächste Liga-Schwergewicht

Während die Fans in der Halle rätselten, wie dieses Spiel noch verloren gehen konnte, schaute Trainer Dago Leukefeld bereits auf die nächste Aufgabe. Am Samstag ist der Tabellenzweite Grün-Weiß Schwerin zu Gast in der Webasto-Arena (16.30 Uhr): Drei Tage nach der Niederlage im Nachholspiel gegen den SC Markranstädt haben es die Drittliga-Handballerinnen des SV Fortuna 50 Neubrandenburg mit einem weiteren Schwergewicht der Liga zu tun.

Die Aufgabe dürfte noch einen Zacken komplizierter werden als die am Mittwochabend gegen die Sachsen. "Gegen Schwerin sind wir krasser Außenseiter, die wollen unbedingt in die 2. Liga", sagte Leukefeld. Der erfahrene Trainer wird bis zum Anpfiff vor allem damit beschäftigt sein, seine Mädels wieder aufzubauen. Denn die 26:29 (16:9)-Niederlage für die Fortunen am Mittwochabend war eine äußerst bittere, das räumte sogar Gäste-Trainer Rüdiger Bones ein: "Unser Sieg war glücklich, die Neubrandenburgerinnen haben ein großes Herz und Willen gezeigt. Bei uns lief es lange Zeit überhaupt nicht, weil wir in der Abwehr nicht konsequent waren, vorn viele Chancen liegengelassen haben."

Tabea Wipper drehte richtig auf in der Schlussphase

Angeführt von der überragenden Madlen Kloska waren die Fortuna-Handballerinnen mehr als 40 Minuten die klar bessere Mannschaft, lagen zeitweise mit sieben Toren vorn. Und das gegen einen Gegner, der sich mit den Bundesligaspielerinnen Tabea Wipper und Lucy Strauchmann vom Kooperationspartner Union Halle-Neustadt verstärkt hatte. Das Duo hat ein Zweitspielrecht für Markranstädt

"Wir haben richtig guten Handball gespielt. Mir tut es so leid für die Mädels, dass wir das Spiel noch abgegeben haben", sagte Dago Leukefeld. Die Partie kippte, als Bones die Taktik änderte: Madlen Kloska und Elisa Schmidt erfreuten sich in der Schlussphase einer Sonderbewachung, dazu drehte Markranstädts Tabea Wipper richtig auf.

Elisa Schmidt (Mitte) gehörte zu den auffälligsten Fortuna-Spielerinnen. (Foto: Thomas Krause )

Den Neubrandenburgerinnen, die mit einigen angeschlagenen Spielerinnen antraten, ging zudem mehr und mehr die Puste aus. "Wenn du am Ende keine Wechselmöglichkeiten mehr hast, ist es schwer, so einen Gegner auf Distanz zu halten. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir uns zum Schluss einige Fehler zu viel geleistet haben", verdeutlichte der Trainer. Fünf Minuten vor Schluss lagen die Fortunen dennoch mit 26:25 vorn, doch dann gelang ihnen kein Treffer mehr. Für Dago Leukefeld überwog nach den bitten 60 Minuten aber das Positive: "Man hat heute gesehen, welche Dinge mit dieser Mannschaft möglich sind. Und dabei haben uns mit Eszter Hodosi und Vivien Haasmann noch zwei ganz wichtige Spielerinnen gefehlt."

Fortuna mit: Fiero, Kage, Krause, Kloska (9 Tore), Lenk (2), Schultz, Bartsch, Weber (1), Schmidt (6), Stenzel (3), Chokheli (3), Schmekel (2)