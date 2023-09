Flicks Aus ist richtig

er Fußball ist ein erbarmungsloses Geschäft. Erst zwei Jahre ist es her, dass Hansi Flick, der Sextuple–Sieger mit dem FC Bayern, als Heilsbringer des deutschen Fußballs gefeiert und vom DFB mit aller Macht aus München losgeeist wurde. 25 Monate später ist das Kapitel schon wieder beendet. Es wird als unrühmliches in die Geschichte eingehen. Das desolate Vorrunden–Aus bei der WM in Katar, nur vier Siege aus den letzten 17 Spielen — und nun die Entlassung, die erste eines Bundestrainers in mehr als 120–jährigen Geschichte des Deutschen Fußballbunds.

Es ist die einzig richtige Entscheidung der Verbandsspitze um Präsident Bernd Neuendorf — nur: Sie kommt zu spät! Dass der teuer eingekaufte Bundestrainer nach der schwierigen und kurzen Einarbeitungszeit nach dem Blamage von Katar eine zweite Chance bekam, mag noch nachvollziehbar sein. Spätestens als Flick als Ergebnis seiner Analyse fast ausschließlich die Debatte um die „One Love“-Binde und die fehlende Unterstützung der Fans ausmachte, war aber klar, dass ein wirklicher Wille zur Erneuerung nicht vorhanden ist. Der ausbleibende Leistungsumschwung und den beängstigen Ergebnissen waren lediglich der Beweis. Nun bleiben dem neuen Trainer nur noch neun Monate bis zur wichtigen Heim–EM.

Das Zögern passt ins Bild des stark kriselnden Verbands. Und auch die Kicker auf dem Platz dürfen nicht aus der Verantwortung genommen werden, der Großteil von ihnen blieb mit dem Adler auf der Brust weiter hinter ihrem Leistungsvermögen zurück. Hauptverantwortlich ist jedoch Flick. In zwei Jahren hat er es nicht geschafft, aus durchaus talentierten, wenn auch nicht überragenden Einzelspielern eine Einheit zu formen. Stattdessen hat er sie durch seine nicht enden wollenden Experimente immer weiter verunsichert. Auch fehlten Flick die rhetorischen Fähigkeiten, seine Mannschaft emotional zu packen.

Doch genau das braucht es jetzt: einen Motivator. Ohne Stimmungsumschwung ist die EM im eigenen Land nicht zu retten. Ob Julian Nagelsmann diesen herbeiführen kann, ist fraglich. Zumindest nicht alleine. Warum nicht eine Doppelspitze mit Einheizer Matthias Sammer und Taktik–Hirn Nagelsmann?