Bundesliga

FC Bayern verleiht Torwart Nübel zum VfB Stuttgart

München/Stuttgart / Lesedauer: 2 min

Torwart Alexander Nübel verlässt den Trainingsplatz. (Foto: David Inderlied/dpa )

Dass der FC Bayern Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ausleiht, hatte sich abgezeichnet. Nun ist der Vertrag unterschrieben. Der Torhüter will sich in der Fußball–Bundesliga neu beweisen.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 14:56 Von: Deutsche Presse-Agentur