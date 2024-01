20.12.23 VfB Stuttgart - FC Augsburg Deutschland, Stuttgart, 20.12.2023, Fussball, Bundesliga, VfB Stuttgart - FC Augsburg: VfB Stuttgart Fans Plakat Nicht nur auf dem Papier e.V. - Investoren. *** 20 12 23 VfB Stuttgart FC Augsburg Germany, Stuttgart, 20 12 2023, Football, Bundesliga, VfB Stuttgart FC Augsburg VfB Stuttgart Fans Poster Not only on paper e V Investors

(Foto: IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel )