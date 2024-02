Ex-Leichtathletin hat wieder Bock auf die Tartanbahn

Sie hat wieder große Lust auf Springen, große Lust auf Sprinten, große Lust aufs Werfen und Stoßen. Nach gut drei Jahren Pause ist Joanne Schiffer zurück in der Leichtathletik. Die ehemalige Siebenkämpferin vom SC Neubrandenburg startete jetzt beim 1. LAV Rostock ihr Comeback. In der Hansestadt absolviert die 22-Jährige ein Pädagogikstudium, möchte später mal als Grundschullehrerin arbeiten.

Sport habe sie in den vergangenen Jahren immer gemacht, bisschen Joggen oder Beachvolleyball am Strand. "Irgendetwas war immer", erzählt sie. Im vergangenen Sommer habe sie dann aber Birger Voigt, Trainer beim 1. LAV Rostock, angesprochen, ob sie nicht wieder Lust hätte, etwas intensiver Leichtathletik zu betreiben. Hatte Joanne Schiffer: Seitdem ist sie wieder oft im Rostocker Leichtathletikstadion oder in der Halle zu finden. "Ich trainiere jetzt regelmäßig, wir haben eine starke Trainingsgruppe", sagt die Studentin. Zu ihren Kolleginnen beim 1. LAV zählen unter anderem die Sprinttalente Johanna Martin, Lia Flotow und Pauline Richter. "Das macht viel Spaß", erzählt Joanne Schiffer.

Beim SCN arbeiteten Joanne Schiffer und Klaus Baarck viele Jahre zusammen. (Foto: Thomas Krause )

Im Januar hat sie nun auch ihre ersten Wettkämpfe absolviert. Bei den Hallenmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommerns im Neubrandenburger Jahnsportforum holte sie sich Gold im Hochsprung und mit der 4x200-Meter-Staffel des 1. LAV. Hinzu kam ein zweiter Platz im Kugelstoßen. Am Ergebnis im Hochsprung, sagt sie, sehe man aber, dass es noch ganz viel zu tun gebe. Ihre persönliche Bestleistung steht bei übersprungenen 1,67 Meter, in Neubrandenburg gewann sie mit 1,55 Meter. "In Sachen Schnelligkeit, Kraft und auch Technik ist in den drei Jahren einiges flöten gegangen", erzählt sie: "Deshalb versuche ich jetzt viel zu trainieren."

Ihr Ex-Trainer freut sich über die Rückkehr

Die einstige Siebenkämpferin, die sich 2020 im Trikot des SCN für die U20-Europameisterschaft in Schweden qualifiziert hatte, sieht ihre Zukunft auch wieder im Mehrkampf. Dort noch einmal bei einer Deutschen Meisterschaft starten zu können, sei ein wirklich sehr schönes Ziel. "Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich auf das, was kommt", erzählt die Sportlerin.

Im Januar 2021 hatte Joanne Schiffer überraschend ihre Leistungssportlaufbahn beendet. Das Studium in Rostock, die Coronasituation und die Streichung aus dem Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hatten den Ex-Schützling von Trainer Klaus Baarck zermürbt. Baarck freut sich, dass sie nun wieder zurück ist auf der Tartanbahn. Für ihn ist Joanne Schiffer ein gutes Beispiel dafür, dass man seine sportliche Laufbahn nicht gleich aufgeben muss, wenn die Zeit am Sportgymnasium vorbei oder man kein Kaderathlet des DLV mehr ist: "Für die Leichtathletik kann das nur gut sein."