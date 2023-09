Erkrankte Bundestrainerin Voss–Tecklenburg muss pausieren

Fußball–Bundestrainerin Martina Voss–Tecklenburg ist erkrankt und kann die DFB–Auswahl nicht in den ersten Länderspielen nach der verpatzten WM betreuen.

Die 55–Jährige werde bei den Nations–League–Spielen in Dänemark und gegen Island am 22. und 26. September kommissarisch von Co–Trainerin Britta Carlson vertreten, teilte der Deutsche Fußball–Bund mit. Wegen Voss–Tecklenburgs Erkrankung werde sich auch die Analyse des frühen Ausscheidens des deutschen Teams bei der Weltmeisterschaft verzögern, hieß es weiter. Die Aufarbeitung des Scheiterns in der Gruppenphase werde nach der Rückkehr der Bundestrainerin fortgesetzt.

„Zunächst wünschen wir Martina eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie bald wieder in unser Team zurückkehrt“, wurde Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, zitiert. Es gelte, nach der enttäuschenden WM in Australien und Neuseeland nach vorn zu schauen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren“, sagte Chatzialexiou.

Die Tickets für die Sommerspiele in Paris 2024 werden diesmal über die Nations League vergeben. Nur zwei europäische Teams können sich qualifizieren. Nach dem Auftakt in Dänemark geht es am 26. September in Bochum gegen die Isländerinnen. Als Verstärkung für Carlson und das Co–Trainerteam um Michael Urbansky soll dann vorübergehend auch U17–Nationaltrainerin Sabine Loderer im Trainerstab dabei sein.