Eriksson trifft in Paris: Bayern-Frauen gewinnen 1:0

Champions League

Paris / Lesedauer: 1 min

Schoss beim Sieg in Paris das einzige Tor der Partie: Bayerns Magdalena Eriksson. (Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild )

Der FC Bayern München strebt das Viertelfinale in der Königsklasse an. In Paris sorgt Magdalena Eriksson für wichtige Punkte.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 20:50 Von: Deutsche Presse-Agentur