Endlich kein Zuschauer mehr: Heidenheim ist heiß auf die Bundesliga

Wenn es im Fußball den Inbegriff des abgezockten Schlitzohres, des unerschütterlichen Mannes gibt, der schon alles durchgemacht hat, dann dürfte es wohl Frank Schmidt sein. Von den Niederungen des Amateursports bis in die Beletage des deutschen Fußballs hat der 49–Jährige den 1. FC Heidenheim geführt. Auf diesem seit 16 Jahren andauernden Weg haben Club und Trainer alles erlebt, was es zu erleben gab. Doch vor dem nun wirklich ersten Spiel in der Bundesliga, der Eliteliga des Sports, da verspürt auch der sonst unerschütterliche Trainer leichten Nervenkitzel.

Als Ersatzspieler schon mal Bundesligaluft geschnuppert

„Die Vorfreude ist riesig. Es ist das erste Spiel in der Bundesliga für den Verein und auch für mich — auch wenn ich damals in Nürnberg zweimal bei einem Bundesligaspiel auf der Bank sitzen durfte“, sagte Schmidt vor dem Spiel seines Clubs gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Als Fußballer hätte es für ihn, der zwischen 1992 und 1994 für die Amateure des 1. FC Nürnberg spielte, von der Bankanekdote abgesehen, nicht für ganz oben gereicht. „Und als Trainer war ich dort auch noch nie und deswegen ist da nun eine Riesenvorfreude“, sagte Schmidt.

Seit fast 16 Jahren ist der gebürtige Heidenheimer und frühere Spieler nun schon Trainer des Clubs, im September wird er den Ex–Freiburger Volker Finke wohl als Coach mit der längsten Amtszeit bei einem Verein im deutschen Profifußball ablösen. Der Rekord sei ihm aber völlig egal, sagt Schmidt, ihn reizt vor allem das Unbekannte. „Wir wissen nicht, was uns genau erwartet. Und ich liebe Neues“, sagt der Coach: „Jedes Spiel wird für uns etwas Besonderes sein.“

Heidenheims Aufstieg freut nicht alle Fußballfans

Doch stimmt der kleine FCH, der sich nun mit den ganz Großen der Branche misst, nicht alle Menschen froh. Von Verzwergung der Bundesliga und von fehlenden Traditionsclubs ist von West bis Ost und von Nord nach Süd — von einem kleinen Flecke, der es besser weiß, mal abgesehen –, gern die Rede. Doch wer Erfolg hat, der hat eben recht und wer keinen Erfolg hat — mag die Tradition noch so groß sein –, der hat eben in der Vergangenheit einige heftige Schnitzer begangen. Und so ist es nun der Club von der Brenz, der sich mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München messen darf. „Bei aller Romantik, die aber auch mit dem 1.FC Heidenheim immer in Verbindung gebracht wird, sehe ich das aber auch komplett pragmatisch. Wir müssen uns vorbereiten und werden natürlich auch lernen und entwickeln müssen“, so Schmidt.

Doch staunend daneben stehen und irgendwie auf Punkte hoffen, nein, das kann man nun wirklich nicht erwarten. Nicht nach dem langen Kampf, den die Mannschaft in den vergangenen Jahren absolvieren musste, um endlich den Traum des Erfolges erleben zu dürfen. Von Anfang an möchten die Heidenheimer ihre Geschichte weiterschreiben und direkt beweisen, warum sie zu den besten 18 Teams Deutschlands gehören und etwa der Hamburger SV, Schalke 04 oder auch Hertha BSC eben nur zweitklassig sind. „Die ersten Minuten in Ehrfurcht erstarren? Nein, das wollen und werden wir nicht“, kündigte Schmidt an: „Wir müssen direkt da sein und brauchen eine unheimliche Präsenz und einen Glauben an die eigenen Stärken.“

Es könnte beispielsweise auch passieren, dass wir dreimal nacheinander verlieren. Frank Schmidt

Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren ist, dass der Club diesmal alle Leistungsträger wie Torjäger Tim Kleindienst oder Kapitän Patrick Mainka halten konnte. Dennoch werde jedes Spiel ein harter Kampf. Es werde Gegner geben, „gegen die wir chancenlos sein werden“, ist sich auch Schmidt sicher. „Das kannten wir in den letzten Jahren so nicht. Es könnte beispielsweise auch passieren, dass wir dreimal nacheinander verlieren.“ Dann gelte es, zusammenzuhalten.

Am liebsten gleich im ersten Spiel punkten

Wichtig sei, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stehe, die mit Begeisterung und mit Überzeugung Fußball spielt. Und das am besten direkt gegen Wolfsburg. Denn das erste Bundesligaspiel kommt nun ganz sicher, die ersten Punkte muss sich das Team aber erst verdienen. Vielleicht schon gegen den deutschen Meister von 2009? „Ich würde mir wünschen, dass wir dann mit dem ersten Spiel mit ein paar Punkten in die Saison starten können“, sagte Schmidt.

Was dann möglich ist? Klassenerhalt? Langfristig Bundesliga? Sogar ein neues Union Berlin? „Am Ende drinzubleiben wäre höher zu bewerten als der Aufstieg. Das wäre ein Mega–Erfolg“, sagt Schmidt. Führt aber genauso an: „Wir werden uns nicht vom Kopf beschränken was möglich und was nicht möglich ist.“ Und wer würde ihm widersprechen wollen? Immerhin hat der Mann im Fußball schon alles erlebt — zumindest fast.