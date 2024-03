Wie der Klimawandel Emil Herzog zum deutschen Rad-Shootingstar machte

Bereut hat Emil Herzog seine Entscheidung nie - im Gegenteil. Als er in diesem Winter mal wieder aus den Fenstern seines Elternhauses auf die Hügel des Westallgäus blickte, war er sich absolut sicher, dass er die richtige Wahl getroffen hat, als er sich vor vier Jahren endgültig gegen Skilanglauf und für Radfahren entschied. Schließlich sah er auch in diesem Jahr wieder vor allem braun-grüne Wiesen statt schneebedeckter Hänge rund um Simmerberg (Landkreis Lindau).

„Früher“, sagt der 19-Jährige, „gab es hier mehr Schnee.“ Deshalb begann er als Kind wie so viele Allgäuer mit dem Langlauf, im Sommer setzte er sich aufs Mountainbike. Doch mit der Zeit nahm der Aufwand für sein Hobby immer mehr zu. Statt vor der Haustür in die Loipe zu starten, mussten Herzog und seine Kumpels immer häufiger mit dem Auto nach Oberstdorf oder Balderschwang fahren, um die dort präparierten Strecken zu nutzen. „Mir war das irgendwann zu blöd.“ Als in den Corona-Jahren das Langlaufen in der Gruppe dann fast gar nicht mehr möglich war, stellte er die Skier in die Ecke und stieg aufs Rad - auch bei kalten Temperaturen.

Beeindruckender Sieg bei der Junioren-WM

Nicht nur für Herzog, auch für den deutschen Radsport war diese Entscheidung ein Glücksfall. Schließlich gilt der Allgäuer spätestens seit seinem Sieg bei der Junioren-Weltmeisterschaft im September 2022 als größtes deutsches Talent auf zwei Rädern. Auf den Runden um die australische Küstenstadt Wollongong holte der damals 17-Jährige mit einer beeindruckenden Leistung und einem fulminanten Schlusssprint das Regenbogentrikot im Straßenrennen - kurz zuvor war er schon im Zeitfahren zu Bronze gerast. Im selben Jahr hatte er bereits bei vier der wichtigsten Junioren-Etappenrennen den Gesamtsieg gefeiert.

Kein Wunder also, dass die Erwartungen an Herzog groß sind - vor allem aufgrund dessen Vielseitigkeit. „Vielleicht haben wir schon den nächsten Tom Pidcock“, sagte einst Ralph Denk, der das begehrte Talent nun für sein deutsches Topteam Bora-Hansgrohe verpflichten konnte. Zum Vergleich: Der Brite Pidcock wurde unter anderem Weltmeister und Olympiasieger auf dem Mountainbike und holte den Etappensieg beim Tour-de-France-Höhepunkt Alpe d’Huez.

Ich hoffe, dass ich mal einer der Weltbesten werde und bei so vielen Rennen um den Sieg mitfahren kann. Emil Herzog

Emil Herzog weiß um die große Erwartungshaltung an ihn - belasten tut sie ihn aber nicht. „Wenn ich selbst von mir behaupten würde, dass ich das größte Talent bin, müsste ich das jetzt auch beweisen. Aber was von außen an mich herangetragen wird, kann ich nicht beeinflussen“, sagt er - zugleich macht er aber keinen Hehl daraus, dass auch er sich selbst große Ziele gesetzt hat. „Ich hoffe, dass ich mal einer der Weltbesten werde und bei so vielen Rennen um den Sieg mitfahren kann. Aber noch ist das weit weg.“ Den fremden und eigenen Ambitionen will er jedoch nicht zu viel Raum einräumen, schließlich sei es wichtig, betont Herzog, „nie den Spaß an der Sache zu verlieren. Dafür ist der Sport zu hart.“

Erkrankung bremste ihn aus

Wie schnell die Freude verloren gehen kann, musste er selbst schon erfahren. Statt direkt nach seinem WM-Titel zu einem Profiteam zu wechseln, schloss sich der Allgäuer im vergangenen Jahr dem US-amerikanischen U23-Team Hagens Berman Axeon an, das als große Talentschmiede gilt und schon viele Stars von heute geformt hat. Doch bei Herzog blieb der nächste Schritt aus, stattdessen wurde er in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Weil er sich trotz einer Erkrankung keine Pause gönnte und immer wieder geschwächt zu Rennen antrat, zog er sich eine leichte Entzündung am Herzen zu, die erst nach zahlreichen Arztbesuchen im vergangenen September entdeckt wurde - die Saison war da schon gelaufen.

Emil Herzog startet in diesem Jahr als Profi beim deutschen Topteam Bora-Hansgrohe. (Foto: IMAGO/Buzzi )

Mittlerweile ist Herzog wieder voll auskuriert und hoch motiviert, zu zeigen, was er wirklich kann. In den kommenden Wochen wird er bei zahlreichen Frühjahrsklassikern am Start stehen. Besonders freut er sich auf die legendäre Flandern-Rundfahrt und das Kopfsteinpflaster-Spektakel Paris-Roubaix. Auch wenn die Streckenprofile dem trittkräftigen Allgäuer entgegenkommen, wird er nicht um die Siege mitkämpfen. Bereits bei seinen ersten Rennen im Profibereich habe er gemerkt, „dass das Niveau viel höher ist als bei der U23 und den Junioren“. Alles ist schneller, intensiver - vor allem aber auch taktischer. „Ich muss noch viel lernen“, sagt der 19-Jährige. Für ihn geht es deshalb vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln - und die Zeit zu genießen. „Ich lebe meinen Traum, ich wollte schon immer Profisportler werden.“

Umweltschutz liegt im am Herzen

Dafür nimmt Herzog auch in Kauf, dass der Profiradsport mit seinen vielen Reisen per Flugzeug und dem großem Begleittross aus Verbrennerfahrzeugen einen erheblichen Beitrag zum Klimawandel leistet, der nicht nur im Winter im Westallgäu zu sehen ist. „Ich probiere, das so gut es geht auszublenden - auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, es mit seinem Gewissen zu vereinbaren.“ Schließlich wurde er anders erzogen. Umweltbewusstsein ist seiner Familie sehr wichtig. Auf das Auto wird so gut es geht verzichtet, Fleisch gibt es nur selten zu essen. Als Emil Herzog mit 18 Jahren zum ersten Mal einen Flieger bestieg, um zu einem Trainingslager auf Mallorca zu reisen, bezahlte er im Nachhinein einen Ausgleich für die CO2-Emissionen. Dies macht er bis heute immer wieder mal, erzählt er.

Ist es wirklich nötig, die Trinkflaschen nur einmal zu benutzen und dann wegzuwerfen? Emil Herzog

Die vielen Reisen sind aber nur einer der vielen klimaschädlichen Faktoren, die nahezu alle Profisportarten mit sich bringen. Herzog hofft, dass auch hier bald ein Umdenken stattfindet. „Man merkt zwar, dass sich etwas verändert, es geht aber, wie in der Politik auch, nur sehr langsam voran.“ Dabei könnten einige Umweltsünden recht einfach ausgeräumt werden, meint er. „Ist es wirklich nötig, die Trinkflaschen nur einmal zu benutzen und dann wegzuwerfen?“, fragt der 19-Jährige. „Es gibt sehr viele Sachen, wo ich noch Verbesserungspotenzial sehe.“

Das gilt auch für seine sportliche Entwicklung. Bei den Frühjahrsklassikern möchte er die nächsten Schritte Richtung Weltspitze gehen. Denn eines ist sicher: Als Weltmeister der Elite hätte er nicht nur alle Hoffnungen, die in ihn gesetzt werden, erfüllt, sondern auch eine äußerst prominente Position, um Dinge zu verändern.