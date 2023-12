NBA

Embiid glänzt bei 76ers-Sieg gegen Toronto

USA / Lesedauer: 1 min

Joel Embiid (21) war der überragende 76ers-Akteur beim Siege gegen Toronto. (Foto: Matt Slocum/AP/dpa )

Dennis Schröder kommt mit den Toronto Raptors in der NBA bislang nicht in Schwung. In Philadelphia werden sie von einem Trio dominiert, das fast 100 Punkte erzielt.

Veröffentlicht: 23.12.2023, 08:23 Von: Deutsche Presse-Agentur