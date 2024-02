Dass Emanuel Buchmann lange alleine im Wind fahren kann, hat er spätestens im vergangenen Jahr bei der deutschen Meisterschaft bewiesen. In Bad Dürrheim sicherte sich der Ravensburger Radprofi nach eine mehr als 70 Kilometer langen Solofahrt den zweiten nationalen Titel seiner Karriere. Am Sonntag setzte er, 5000 Flugkilometer entfernt, erneut auf die Fluchtkarte - dieses Mal jedoch mit weniger Erfolg. Auf der Schlussetappe der UAE-Tour wurde Buchmann nach mehr als 150 Kilometer als Ausreißer kurz vor der Bergankunft am Jebel Hafeet eingeholt, musste sich am Ende mit einer Platzierung außerhalb der Top Ten zufriedengeben.

Motiviert für die restliche Saison

Trotz des verpassten sechsten World-Tour-Sieges seiner Karriere war der 31-Jährige nicht unzufrieden. „Trotzdem muss ich sagen, dass ich durch meine Leistung und den Rennverlauf heuer viel Selbstvertrauen gewonnen habe - ich nehme das Positive mit von diesem Tag“, sagte er in einem von seinem Team Bora-hansgrohe veröffentlichten Interview. „Ich hoffe, dass es bei den nächsten Rennen besser läuft. Ich bin auf jeden Fall motiviert!“

Ich würde nicht sagen, er hat keine Chance bei uns, aber es kommt schon stark auf Leistung an. Ralph Denk

Das ist auch dringend nötig, schließlich geht es für den Kletterspezialisten um seine Zukunft beim Raublinger Rennstall. Sollte sich Buchmann in dieser Saison nicht steigern und bessere Ergebnisse einfahren als in den vergangenen Jahren, ist ein Abschied von Bora nach mehr als neun Jahren wohl beschlossene Sache. Buchmanns auslaufender Vertrag wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verlängert. „Ich würde nicht sagen, er hat keine Chance bei uns, aber es kommt schon stark auf Leistung an“, sagte Teamchef Ralph Denk der Deutschen Presse-Agentur. Durch die bevorstehende Übernahme von Red Bull ergeben sich für Denk neue Möglichkeiten, den Kader umzubauen.

Und Denk hat große Ambitionen: Auf Sicht will er mit Bora-hansgrohe die Tour de France gewinnen. Lange setzte der Bayer beim Ziel, in Paris zumindest auf dem Podium zu stehen, auf Buchmann. Der Ravensburger hatte 2019 mit seinem vierten Gesamtrang Hoffnungen geweckt, beim wichtigsten Rennen der Welt unter die besten Drei fahren zu können - konnte diese aber nie erfüllen. „Er hat viel Geld verdient. Wir haben uns insgeheim schon erhofft, dass er an den vierten Platz irgendwie wieder anschließen kann. Das ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen. Aber wir warten dieses Jahr noch ab. Er muss sich beweisen“, sagte Denk.

Ravensburger konnte große Hoffnungen nicht erfüllen

Dass Buchmann das Niveau von 2019 nicht wieder erreichte, hatte auch mit Sturzpech, Verletzungen und Krankheiten zu tun. Über eine lange Zeit hatte er unter anderem mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen. In den vergangenen beiden Jahren zeigte er aber wieder leicht ansteigende Form. 2022 fuhr er beim Giro d'Italia auf Rang sieben und im vergangenen Jahr zeigte er bei der Tour als Helfer von Jai Hindley wieder alte Kletterqualitäten.

In diesem Jahr hat Denk Buchmann dennoch nicht erneut für die Tour nominiert. Beim Ziel, mit Star-Verpflichtung Primoz Roglic um den Gesamtsieg mitzufahren, setzt das deutsche Topteam auf andere Kräfte. Buchmann soll stattdessen beim Giro Helferdienste für die Kapitäne Dani Martinez und Lennard Kämna verrichten. Mit dem Rückschritt in die zweite Reihe hat sich der bescheidene Oberschwabe längst abgefunden. „Ich bin da realistisch: Bei Bora ist es eigentlich unmöglich, dass ich noch mal Kapitän sein werde. Aber ich fühle mich auch in der Helferrolle sehr wohl“, sagte er im Oktober im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Französisches Team soll an Verpflichtung interessiert sein

Doch auch der 31-Jährige weiß, dass sein Vertrag für einen Mitfahrer zu hoch dotiert ist. Einen Teamwechsel schließt er deshalb auch nicht aus. „Mein Vertrag bei Bora läuft noch ein Jahr und darauf freue ich mich. Was dann kommt und ob ich vielleicht doch mal das Team wechsle, wird man dann sehen.“ Gerüchteweise gibt es Interesse eines französischen Teams an dem Bergfahrer.

Doch eventuell gelingt es Buchmann ja auch noch, Teamchef Denk mit einer Leistungssteigerung von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Schließlich ist er im Leben anders als auf dem Rad nicht gerne auf der Flucht.