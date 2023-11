Einst in Friedrichshafen, heute Weltstars: Die besondere Beziehung des FC Barcelona zum Bodensee

Einst in Friedrichshafen, heute Weltstars: Die besondere Beziehung des FC Barcelona zum Bodensee

Friedrichshafen

Auch Xavi Simmons (Mi.) wurde einst beim FC Barcelona ausgebildet und spielte beim MTU-Cup 2017 groß auf. Heute wirbelt er im Mittelfeld von RB Leipzig in der Bundesliga (Foto: Günter Kram )

Um erst gar keine Zweifel an der eigenen Qualität aufkommen zu lassen, haben die Verantwortlichen des FC Barcelona in der Lobby ihres weltbekannten Ausbildungszentrums ein imposantes Bild aufgehängt. Darauf zu sehen: Lionel Messi mit dem Goldenen Ball in der Hand, der Auszeichnung für den Fußballer des Jahres 2010, flankiert von den zweit- und drittplatzierten Andrés Iniesta und Xavi - alle drei Alumni von La Masia.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 12:00 Von: Martin Deck