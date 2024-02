Günter Westphal: Ein Fußball-Leben in Blau-Weiß

In Altentreptow ist ein Fußballplatz nach ihm benannt worden. Es gibt auch eine Straße, die seinen Namen trägt, die jedoch hat nichts mit ihm zu tun. Es gibt aber Neu-Altentreptower, die geglaubt haben, der Abschnitt in der Altstadt heißt ihm zu Ehren Westphalstraße. So abwegig ist das gar nicht, und Inge Westphal erzählt, dass sie das auch öfter mal gefragt werden.

Ihr Mann Günter hat in Altentreptow riesengroße Spuren hinterlassen, vor allem im Fußball. Es gibt Menschen, die sagen, ohne ihn würde es den FSV 90 heute nicht mehr geben. Vor 49 Jahren trat er als Vorsitzender des damaligen Vereins Empor Altentreptow an, der seit der politischen Wende FSV 90 heißt, und blieb bis Ende 2014 der Chef des größten Sportvereins der Kleinstadt. Vor allem in der schwierigen Wendezeit sorgte der diplomierte Bauingenieur, der bis zur Pension in verschiedenen Bauämtern der Region tätig war, dank seiner Beziehungen dafür, dass der Fußballverein überlebte. Für sein Engagement erhielt er 2014 die Verdienstnadel des Deutschen Fußball Bundes (DFB).

Günter Westphal (vordere Reihe, Dritter von rechts) im Jahr 1958 mit dem Altentreptower Fußballnachwuchs (Foto: ZVG )

Begonnen hat alles als Fußballer. Als Zwölfjähriger streifte sich Günter Westphal das erste Mal das Trikot von Lok Altentreptow über, holte mit den Junioren mehrere Bezirksmeisterschaften. Er galt als technisch beschlagener Fußballer, der es mit 18 sogar in die Bezirksauswahl geschafft hatte. Aber die sportliche Laufbahn, die vielversprechend begonnen hatte, war 1971 bereits zu Ende. Nach einer schweren Knieverletzung musste er die Schuhe an den berühmten Nagel hängen. Westphal trainierte ein paar Jahre die erste Männermannschaft und stieg 1974 schließlich zum Vereinsboss auf.

Der Fußball kam vor den Geburtstagsfeiern

An diesem Freitag wird er 80 Jahre alt. Er feiert in kleiner Runde, am Vormittag haben sich sportliche Weggefährten angekündigt, der Nachmittag gehört der Familie. Und es wird dabei wieder um Fußball gehen, natürlich. Das ganze Leben habe der Fußball bestimmt, erzählt seine Frau Inge: "Geburtstagsfeiern in der Familie haben wir so gelegt, dass Günter erst zum Fußball konnte." Beide lachen, wenn sie über die vergangenen Zeiten reden. "Meine Frau hat mir immer den Rücken freigehalten, darüber bin ich sehr dankbar", sagt er. Inzwischen ist er ruhiger geworden, nach einer Rückenoperation kann Günter Westphal derzeit nicht so, wie er gern möchte. "Ich kann nicht lange stehen, deswegen bin ich nicht auf dem Fußballplatz."

Was auf den Plätzen der Region passiert und vor allem, wie sich die Altentreptower Fußballteams schlagen, darüber ist Westphal aber immer sofort informiert. Zehn Jahre nach seinem Abschied als Vereinschef blickt er mit Stolz auf seinen FSV 90. "Wir haben drei Männermannschaften und bis auf die A-Jugend im Nachwuchs alle Altersklassen besetzt. Der Verein macht gute Nachwuchsarbeit, wir haben gute Trainer", sagt der Jubilar. Es sei aber alles schwieriger geworden in den vergangenen Jahren. Es stört ihn ein wenig, dass auch im unterklassigen Fußball mehr und mehr das Geld eine Rolle spielt. Westphal weiß aber nur zu gut, dass ohne Geld vieles nicht mehr laufen würde im Amateurfußball. Dass die Übungsleiter im Nachwuchs inzwischen eine Aufwandsentschädigung bekommen, sei eine gute Sache.

Im Einsatz ist Günter Westphal, der 1944 in Ebenrode in Westpreußen geboren ist und ein Jahr später mit seinen Eltern nach Altentreptow kam, aber immer noch als Mitarbeiter für den Nordkurier. Seit 1963 schreibt er für die Heimatzeitung, 24 prallgefüllte Ordner, in denen alle Beiträge fein säuberlich eingeklebt sind, stehen in seinem Arbeitszimmer. Ein großer Teil Treptower Fußballgeschichte füllt diese Ordner. Günter Westphal hofft, dass der Heimatverein die Dokumente der Zeitgeschichte einmal für die Nachwelt übernehmen wird.

Der Nachwelt erhalten bleiben wird der Günter-Westphal-Sportplatz in der Stralsunder Straße. Der einstige Bürgermeister Volker Bartl kam irgendwann mal mit dieser Idee, den FSV-Chef auf diese Weise zu würdigen. 2014 wurde das Ganze im Zuge der Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes verwirklicht. "Das macht mich stolz, natürlich", sagt Günter Westphal und lacht: "So etwas kann ja nicht jeder von sich erzählen."