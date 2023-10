Ehemalige Man-United-Stars würdigen „Legende“ Bobby Charlton

Nach dem Tod der englischen Fußball-Ikone Sir Bobby Charlton haben ehemalige Stars von Manchester United den Weltmeister von 1966 mit emotionalen Worten gewürdigt.

Am Stadion Old Trafford, wo eine Charlton-Statue steht, legten Vereinsvertreter und trauernde Fans Blumen und Kränze nieder. Der frühere Nationalspieler, der von 1956 bis 1973 bei Man United unter Vertrag stand und über 600 Spiele für den Club absolvierte, war am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

„Alles begann mit Sir Bobby“, schrieb David Beckham auf seinem Instagram-Account und postete dazu ein Kindheitsfoto von sich mit Charlton. „Ich werde dem Mann, nach dem ich benannt wurde, für immer dankbar sein, jemandem, zu dem ich aufgeschaut habe, der für viele auf der ganzen Welt ein Held war, nicht nur in Manchester und unserem Land.“ Beckhams zweiter Name ist Robert, weil sein Vater ein großer Fan Charltons war. Dieser sei „ein wahrer Gentleman, Familienmensch und echter Nationalheld“ gewesen, schrieb Beckham.

„Wenn er gesprochen hat, dann stand man still“

Auch Beckhams ehemaliger Teamkollege Rio Ferdinand schwärmte in höchsten Tönen von Charlton und veröffentlichte ein gemeinsames Foto von einer Meisterfeier. „Sir Bobby. Ikone, Legende, ein Großer ... mit solchen Worten werfen wir alle um uns, obwohl viele das zu 100 Prozent nicht verdienen, erst recht, wenn man sie mit einem von Sir Bobbys Kaliber vergleicht“, schrieb der frühere Man-United-Kapitän. „Wenn er gesprochen hat, dann stand man still, hat damit aufgehört, was man gerade gemacht hat, und zugehört.

Gary Neville bezeichnete Charlton als „großartigsten englischen Fußballspieler und besten Botschafter für Manchester United“. Er sei sehr traurig, die Nachricht von Charltons Tod zu hören, schrieb Neville, der von 1992 bis 2011 für Man United gespielt hatte, bei Instagram. „Er war ein Champion auf und neben dem Platz und hat als Busby Babe den Weg geebnet, für alles, was noch bei United passiert ist. Ruhe in Frieden, Sir Bobby.“ Als „Busby Babes“ wird die Erfolgsmannschaft von Trainer Matt Busby bezeichnet, zu deren Schlüsselspielern Bobby Charlton zählte.

Beim Ligaspiel von Man United am Samstagabend bei Sheffield United gab es vor dem Spiel eine Schweigeminute, anschließend applaudierte das ganze Stadion.