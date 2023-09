Eagles starten mit Sieg, 49ers und Packers sehen gut aus

Super–Bowl–Teilnehmer Philadelphia Eagles ist mit einem Sieg in die neue NFL–Saison gestartet. Bei den New England Patriots holte das Football–Team um Quarterback Jalen Hurts am Sonntag ein 25:20. Titelverteidiger Kansas City Chiefs hatte am Donnerstag zum Auftakt überraschend zu Hause gegen die Detroit Lions verloren (20:21).

Einen guten Eindruck am ersten Spieltag machten neben den San Francisco 49ers (30:7 gegen die Pittsburgh Steelers) auch die Green Bay Packers mit einem 28:20 gegen die Chicago Bears. Jordan Love als Quarterback–Nachfolger von Aaron Rodgers kam auf drei Touchdown–Pässe. Rodgers spielt mit den New York Jets in der Nacht zu Dienstag gegen die Buffalo Bills sein erstes NFL–Spiel im neuen Trikot. Die Miami Dolphins mit Quarterback Tua Tagovailoa setzten sich 36:34 bei den Los Angeles Chargers durch.

Auch für den Stuttgarter Jakob Johnson begann die Saison mit einem Erfolg. Gegen die Denver Broncos holten seine Las Vegas Raiders ein 17:16. Die Raiders verbauten damit dem neuen Broncos–Trainers Sean Payton als Chef von Quarterback Russell Wilson einen guten Start.