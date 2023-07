Drei deutsche Spielerinnen im Viertelfinale von Hamburg

Drei deutsche Spielerinnen stehen im Viertelfinale des Tennis–Turniers in Hamburg. Nach Jule Niemeier und Noma Noha Akugue zog auch Eva Lys vor ihrem Heimpublikum in die Runde der letzten Acht ein. Die 21–Jährige setzte sich auf dem Center Court auf der Anlage am Rothenbaum gegen die Ungarin Panna Udavrdy mit 6:4, 6:1 durch.

Schon in der ersten Runde hatte die in Kiew geborene Weltranglisten–167. mit ihrem Erfolg gegen die an Nummer zwei gesetzte Ägypterin Mayar Sherif eine Überraschung bei der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz–Veranstaltung geschafft. Nächste Gegnerin für Lys ist am Donnerstag die bei dem Turnier an Nummer sieben eingestufte Niederländerin Arantxa Rus.

Noha Akugue „mega–happy und stolz“

Ebenfalls überraschend war der erstmalige Viertelfinal–Einzug von Talent Noma Noha Akugue bei einem WTA–Turnier. Die 19–Jährige aus Reinbek gewann nach völlig verpatztem Start noch gegen Storm Hunter mit 0:6, 7:6 (7:2), 6:4. Ihre australische Gegnerin hatte in der ersten Runde die top–gesetzte Kroatin Donna Vekic aus dem Turnier geworfen. „Ich bin mega–happy und stolz auf mich“, sagte Noma Noha Akugue, die nun auf die Italienerin Martina Trevisan trifft.

Die Dortmunderin Jule Niemeier erreichte erstmals in diesem Jahr bei einem WTA–Turnier die Runde der letzten Acht. Die 23–Jährige besiegte die an Nummer sechs gesetzte Julia Putinzewa aus Kasachstan. Nach 2:36 Stunden verwandelte sie ihren dritten Matchball zum 5:7, 6:3, 6:1. Am Donnerstag spielt die Vorjahres–Viertelfinalistin von Wimbledon gegen die Australierin Daria Saville, die zuvor die Hamburgerin Tamara Korpatsch mit 7:6 (8:6), 6:2 bezwang. „Ich bin mutig geblieben und bin ein bisschen stolz, dass ich das heute noch einmal gedreht habe“, sagte Niemeier.