Drei Deutsche bei Darts-WM am Nachmittag

Die deutsch-englischen Duelle bei der Darts-Weltmeisterschaft in London werden hauptsächlich am Nachmittag ausgetragen. Das geht aus der Ansetzung des Weltverbandes PDC hervor.

Ab 13.30 Uhr (DAZN und Sport1) geht es mit zwei Aufeinandertreffen los: Zunächst spielt der Deutsche Martin Schindler gegen den ungesetzten Engländer Scott Williams. Im Anschluss (gegen 15.00 Uhr) fordert Deutschlands Nummer eins, Gabriel Clemens, den englischen Top-Spieler Dave Chisnall. Clemens stand bei der vergangenen WM im Halbfinale.

Am Donnerstag gibt es dann zwei weitere Spiele im Alexandra Palace. Am Nachmittag (13.30 Uhr) eröffnet Florian Hempel als bisheriger Überraschungsspieler gegen den englischen Mitfavoriten Stephen Bunting. Am Abend (21.30 Uhr) fordert Ricardo Pietreczko, Spitzname Pikachu, Topfavorit Luke Humphries. „Cool Hand Luke“ hat im Jahr 2023 mit Abstand am meisten Preisgeld von allen Profis eingespielt. Pietreczko ist WM-Debütant, hat aber ebenfalls ein starkes Jahr hinter sich.

Es ist das erste Mal, dass vier Deutsche nach Weihnachten bei der WM noch im Rennen sind. Schindler, Clemens, Hempel und Pietreczko befinden sich alle in der gleichen Hälfte, in der auch die Topfavoriten Humphries und Michael van Gerwen (Niederlande) antreten. In der oberen Hälfte sind Titelverteidiger Michael Smith aus England und der Waliser Gerwyn Price die Favoriten auf einen Finaleinzug.