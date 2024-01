In den vergangenen fünf Jahren haben Maike Merz und Tanja Kuttler so ziemlich alles erlebt, was man als Schiedsrichterinnen im Handball erleben kann.

Seit ihrem Debüt in der Bundesliga der Männer ging es für die beiden Schwestern stetig bergauf. Es folgten Einsätze bei mehreren Europameisterschaften der Frauen, drei Frauen-Weltmeisterschaften (im Dezember pfiffen sie ein Halbfinale), das Champions-League-Finale der Frauen 2022 und vor einem Jahr schließlich der historisch erste Auftritt eines deutschen Schiedsrichterinnengespann bei einer Weltmeisterschaft der Männer. Und dennoch: So etwas wie am vergangenen Donnerstag haben die beiden noch nie erlebt.

Gänsehautmoment gleich zum Auftakt

Als die beiden Unparteiischen vor dem EM-Gruppenspiel zwischen Titelverteidiger Schweden und Bosnien-Herzegowina auf dem Videowürfel gezeigt und vom Hallensprecher vorgestellt wurden, brandete lauter Applaus der knapp 11.000 Zuschauer in der Mannheimer SAP-Arena auf.

„Für mich persönlich war es ein ganz großer Gänsehautmoment“, erzählt Tanja Kuttler (35) noch Tage später mit einem Strahlen in den Augen. „Es hat uns sehr stolz gemacht, dass Deutschland auch auf den Rängen hinter uns Schiedsrichterinnen stand.“ Und ihre älter Schwester ergänzt: „Es ist eine Riesenehre, bei einer Europameisterschaft dabei sein zu dürfen“, sagt Maike Merz (38). „Es ist Wahnsinn, gerade bei der EM hier im eigenen Land, mit den vollen Arenen.“

Merz/Kuttler sind neben den Magdeburgern Robert Schulze und Tobias Tönnies eines von zwei deutschen Duos bei der EM - und wie schon so oft zuvor das erste weibliche Schiedsrichtergespann aus Deutschland, dem diese Ehre bei einer Kontinentalmeisterschaft der Männer zuteil wird.

„Das macht uns schon stolz“, sagt Maike Merz. „Es ist das Ziel von jedem, bei so einem Turnier mitmachen zu dürfen.“

Hinter Merz/Kuttler liegt ein schwerer Weg in die Weltelite

Die Nominierung für die Heim-EM ist der nächste Meilenstein einer außergewöhnlichen Karriere, die ihren Ursprung in Tettnang (Bodenseekreis) hat - damals noch unter ihrem Mädchennamen Schilha.

Weil ihr Verein vor 20 Jahren händeringend Schiedsrichter suchte, meldeten sich die beiden Schwestern, deren ganze Familie eng mit dem Handball verbunden ist, freiwillig. Doch der Start war alles andere als einfach. „Als wir angefangen haben, war die Gleichberechtigung schlichtweg nicht gegeben. Uns wurden immer männliche Kollegen vorgezogen. Wir hatten nicht die Chance, uns gleichwertig zu entwickeln“, sagt Tanja Kuttler.

Heute sei die Situation an der Basis jedoch viel besser - auch weil die beiden Schwestern den Weg geebnet und eindrucksvoll bewiesen haben, dass auch Frauen im Hochgeschwindigkeitshandball leiten und wenn nötig auch Zwei-Meter-Hühnen Kontra geben können.

Autogramme sind gefragt

Generell würden sich die beiden wünschen, dass künftig noch weitere Frauen-Duos bei Männer-Turnieren zum Einsatz kommen. „Aber wir sind kein Fan von einer Quote“, betont Tanja Kuttler, auch Frauen müssten sich über ihre Leistungen qualifizieren.

Die Chancen stehen aber gut, dass schon bald mehr weibliche Unparteiische auch bei den Männern pfeifen. Längst werden Merz/Kuttler von vielen jungen Mädchen als Vorbild angesehen.

„Wir geben mittlerweile auch wahnsinnig viel Autogramme und bekommen Nachrichten“, erzählt Merz. „Wir nehmen die Vorbildrolle sehr gerne ein.“

So bringen die beiden Mütter Familie und Pfeifen unter einen Hut

Mittlerweile sind Merz/Kuttler in der Weltelite der Unparteiischen angekommen. Dennoch geben sich die beiden Schwestern weiter bescheiden. Für die laufende EM stellen sie keine Ansprüche auf wichtige Hauptrunden- oder gar K.o.-Spiele.

„Unser Ziel ist es erst mal, eine gute Leistung zu zeigen und zu beweisen, dass wir hier richtig sind“, sagt Maike Merz. Auch von den vielen anderen europäischer Topschiedsrichter könne man „viele Dinger lernen, die man bei keinem Kurs und keiner Schulung lernt“, ergänzt Tanja Kuttler.

Dass die beiden Mütter sich drei Wochen aus dem Familienalltag rausnehmen können, funktioniert nur, weil die beiden zuvor alles in stundenlanger Arbeit vorbereitet haben. Männer, Großeltern und Freunde - in einer großen Excel-Tabelle sind alle Betreuungsdienste für die insgesamt drei Kinder detailliert durchgetaktet. Dafür sind die beiden Schiedsrichterinnen extrem dankbar.

„Wir müssen uns nie Gedanken machen, dass zu Hause irgendwas passiert“, sagt Maike Merz. Das Schöne bei der Heim-EM sei, dass die Familie im Gegensatz zu anderen Turnieren auch mal bei Spielen dabei sein könne. „Das tut sehr gut.“ Mindestens so gut wie der Beifall in der Halle.