Kommentar zu Nagelsmann

Erst durfte Joachim Löw zu lange weitermachen, dann hielt der DFB trotz des WM-Desasters an Hansi Flick fest. Das Resultat ist die wohl größte Krise des deutschen Fußballs in den letzten Jahrzehnten ‐ und das ausgerechnet ein paar Monate vor der Heim-EM 2024.

Ein Retter musste her. Gefunden wurde Julian Nagelsmann. Um es vorwegzunehmen: In der Reihe von Fehlentscheidungen, die der Deutsche Fußball-Bund in Sachen Bundestrainer in den letzten Jahren getroffen hat, ist dies die nächste ‐ und die erstaunlichste.

Nichts gegen die fachlichen Qualitäten Nagelsmanns. Aber in dieser Ausnahmesituation einen 36-jährigen Konzepttrainer zu verpflichten, darauf muss man erstmal kommen. Nagelsmann war zwar in Hoffenheim und Leipzig erfolgreich, über Erfahrung in Krisen verfügt er nicht ‐ im Gegensatz zu Rudi Völler, Felix Magath oder Louis van Gaal. Auch als Motivator à la Jürgen Klopp wäre er bis dato nicht aufgefallen.

Nagelsmann als Notnagel

Obwohl viele Fans seine Entlassung beim Rekordmeister FC Bayern als ungerecht empfunden haben, so bleibt doch, dass er in München nicht voll überzeugt und Teile des Teams verloren hat. Freuen werden sich seine Vertrauten Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Doch die anderen Nationalspieler? Leroy Sané blüht unter Nachfolger Thomas Tuchel regelrecht auf.

Und was ist mit den Bayern-Routiniers, die Nagelsmann für eine erfolgreiche EM ‐ vor allem aus Stimmungsgesichtspunkten ‐ dringend als Unterstützer bräuchte? Keeper Manuel Neuer hat er beim FC Bayern seinen Torwartcoach genommen, und auch Nagelsmanns Draht zu Thomas Müller gilt nicht als der allerbeste. Doch dies ist nur ein Randaspekt.

Den Mut, mit van Gaal einen Routinier aus dem Ausland zu holen, hatte der DFB nicht. Nun halt Nagelsmann als Notnagel. Weil er verfügbar war. Eigentlich versteht er sich als Mann für langfristige Projekte.

Dass er mit einem Kurzvertrag bis zur EM einverstanden ist, deutet indes darauf hin, dass er den Bundestrainer-Job nur als Zwischenspiel auf dem Weg zum nächsten Weltclub sieht. Dass er sich das Amt dennoch zutraut, spricht für sein Selbstbewusstsein. Für Fußball-Deutschland bleibt zu hoffen, dass er sich da nicht überschätzt.