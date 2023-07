DFB–Gegner Kolumbien mit Startsieg — Norwegen droht Aus

Deutschlands nächster Gegner Kolumbien ist mit einem ungefährdeten Erfolg in die Fußball–Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland gestartet.

Der Südamerika–Vizemeister gewann in Sydney 2:0 (2:0) gegen Südkorea. Catalina Usme mit einem Handelfmeter in der 30. Minute und Linda Caicedo in der 39. Minute erzielten die Tore zum verdienten Erfolg.

Die 18 Jahre alte Offensivspielerin Caicedo, die bereits eine Krebserkrankung überstanden hat, überzeugte mit Tempo und Technik. Bei ihrem Tor profitierte sie von einem Fehler von Torhüterin Yoon Younggeul, die den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen ließ. Kolumbien ist am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney nächster Gegner der DFB–Auswahl. Die in der 78. Minute eingewechselte Südkoreanerin Casey Phair ist mit nur 16 Jahren und 26 Tagen nun die jüngste Spielerin in der WM–Geschichte.

Schweiz winkt Achtelfinal–Einzug

Für die deutsche Trainerin Inka Grings ist das Achtelfinale mit den Fußballerinnen der Schweiz greifbar, Mitfavorit Norwegen droht dagegen das Vorrunden–Aus. Nach dem 0:0 im direkten Duell steuert die Gruppe A auf ein spannendes Finale zu, weil WM–Debütant Philippinen überraschend Gastgeber Neuseeland 1:0 (1:0) besiegte.

Den Schweizerinnen, die aus zwei Spielen vier Punkte holten, reicht im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Neuseeland bereits ein Unentschieden fürs Weiterkommen. Die bislang sieglosen Skandinavierinnen müssen ihr abschließendes Duell gegen die Philippinen auf jeden Fall gewinnen, um ihre Chance aufs Achtelfinale zu wahren. Zum Auftakt hatte es ein 0:1 gegen Neuseeland gegeben.

Schon vor Spielbeginn musste der Weltmeister von 1995 einen harten Ausfall verkraften. Offensivkraft Ada Hegerberg, Weltfußballerin von 2018, zerrte sich beim Warmmachen die Leiste und verfolgte das Spiel nur von der Bank aus. Wie die 10.769 Fans im Stadion sah sie in Hamilton ein dürftiges Spiel mit wenigen Großchancen.

Für eine große Überraschung sorgten die Philippinen mit dem Erfolg gegen Co–Gastgeber Neuseeland. In Wellington erzielte Sarina Bolden in der 24. Minute das einzige Tor in einer umkämpften Partie. Ihr Kopfballtreffer war zugleich der erste Torschuss der Philippinen bei einer Weltmeisterschaft. Zum Auftakt in Gruppe A hatten die Philippinen 0:2 gegen die Schweizerinnen verloren.