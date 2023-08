Nun ist das Blamagen–Triple perfekt. Hintereinander haben nun drei deutsche Vorzeigeteams auf ganzer Linie versagt und den Fußballfans Turniere zum Vergessen beschert. Und genau wie die U21 und erst recht die einstige Elitetruppe der Männer muss auch nach dem dritten Vorrundenaus die platteste aller Reporterfragen beantwortet werden: Woran hat es gelegen?

Ausbildung konsequent anpassen

In der Abwehr nicht stabil genug, vorn zu harmlos, Verletzungssorgen, Formschwäche, Abstellungsstreit, öffentlicher Druck, all das sind nette kleine Oberbegriffe und allesamt analysebedürftig, doch scheint es im deutschen Fußball ein Grundsatzproblem zu geben, das dringend angegangen werden muss. ZDF–Kommentatorin Claudia Neumann sagte: „Es wird immer dann problematisch, wenn der Gegner etwas anders macht als erwartet. Das liegt wohl auch an der aktuellen Fußballergeneration.“

So bitter, so wahr — und das über Geschlechter– und Altersgruppen hinweg. Ähnlich wie vor 20 Jahren nach der Rumpelära bei den Herren muss daher nun konsequent die Ausbildung angepasst und die Förderung nicht mehr nach Schema F, sondern gezielt und vor allem nach persönlichen Tugenden erfolgen. Was bei den Männern wichtig ist, ist für die Frauen existenziell. Hier geht es schlicht darum, das Pflänzchen des Wachstums und der Aufmerksamkeit nicht direkt wieder zertreten zu lassen. So schnell ein Boom kommt, so schnell kann er auch wieder gehen. Bitter, aber wahr.