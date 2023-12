Schwäbische.de verlost Karten für Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf

Gäbe es beim Höhepunkt des Winters eine Mannschaftswertung, die deutschen Skispringer würden diese wohl haushoch gewinnen.

Acht Springen, drei Siege, immer mindestens einer auf dem Treppchen - die deutschen Adler schweben der 72. Vierschanzentournee auf einer Wolke des Erfolgs entgegen.

Das tut allerdings auch Stefan Kraft: acht Springen, fünf Siege, und nur einmal nicht auf dem Treppchen - der Tournee-Gesamtsieg führt über den Österreicher.

Vierschanzentournee in Oberstdorf Schwäbische.de verlost begehrte Karten Das Auftaktspringen in Oberstdorf ist seit Langem ausverkauft, Schwäbische.de verlost aber noch zweimal zwei Karten für den Wettkampftag am 29. Dezember (17 Uhr) und fünfmal zwei Karten für die Qualifikation am 28. Dezember (16.30 Uhr). Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bis Mittwochabend, 20. Dezember, 23.59 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Tournee Wettbewerb“ oder „Tournee Qualifikation“ an: [email protected] Die Gewinner werden im Anschluss per Mail benachrichtigt. Falls Sie kein Glück beim Gewinnspiel haben, können Sie sich noch Tickets für die Qualifikation im Vorverkauf sichern, und zwar über den print@home-Ticketservice unter tickets.vierschanzentournee.com.

Die traditionelle Generalprobe in Engelberg am vergangenen Wochenende prägte neben Kraft überraschend auch Pius Paschke: Beide gewannen ein Springen, beide belegten einmal Rang drei.

Die Form also scheint zu stimmen, nicht zuletzt beim bereits 33 Jahre alten Kiefersfeldener, der allerdings mit Blick auf die Tournee feststellte: „Favoriten sind andere. Ich habe mein eigenes Springen, ich schaue, dass ich da ordentlich springe, alles andere ist nicht so wichtig.“

Horngacher: Kraft ist der klare Favorit

Auch der deutsche Cheftrainer Stefan Horngacher mag lieber nicht von der Chance auf den ersten deutschen Tournee-Sieg seit dem Grand Slam von Sven Hannawald 2002 sprechen - zu dominant ist bislang sein österreichischer Landsmann. „Wenn der Kraft seine besten Sprünge zeigt“, prophezeite er, dann „wird es für die anderen echt schwer“. Also auch für seine Springer, die bisher mannschaftlich so erfolgreich durch den Weltcup fliegen.

Die DSV-Adler um Andreas Wellinger (von links), Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke springen aktuelle stets um die vorderen Plätze mit. Bei der Vierschanzentournee soll endlich der erste Gesamtsieg seit 2002 her. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa )

Die deutschen Adler müssen sich auch nicht der Illusion hingeben, dass sich Kraft von seinen Rückenproblemen von Höhenflügen abhalten lässt. Er fühle sich „oft wie ein 40-Jähriger“, berichtete der 30-Jährige. Das Skispringen, tue dem Rücken „nicht so gut“. Mag sein, aber in Engelberg flog er zu seinem 35. Weltcup-Sieg. Und: Als Sieger von 2015 weiß er, wie Tournee geht.

Gleich mehrere Deutsche können um Sieg mitspringen

Auch die deutschen Adler haben die ein oder andere Gewissheit aus Engelberg mitgenommen. „Viel Richtiges“ sei für ihn bei der Generalprobe dabeigewesen, betonte Andreas Wellinger trotz seiner wechselhaften Leistungen. Und Karl Geiger, der Doppelsieger von Klingenthal, zeigte zumindest mit Platz vier im Zeiten Springen in der Schweiz, dass die Form für sein Heimspiel in Oberstdorf in der kommenden Woche stimmt. Er wisse „um meine Stärken im Wettkampf“, betonte er.

Die Stimmung im deutschen Team könnte also kaum besser sein. Der Schwung soll nun zunächst mal mitgenommen werden nach Garmisch-Partenkirchen: Dort, am Schauplatz des Neujahrsspringens, ist ab Mittwoch noch mal Training angesagt, danach, sagte Andreas Wellinger, „können wir hoffentlich entspannt in die Weihnachtspause fahren und voll motiviert in die Tournee starten“.

Die Springen der Vierschanzentournee 2023: