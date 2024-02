Deutsche Herren im Finale der Europameisterschaft

Rekordsieger Deutschland hat zum 19. Mal ein Finale um die Hallenhockey-Europameisterschaft erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Rein van Eijk gewann bei der EM in Leuven den Halbfinalkrimi gegen Gastgeber Belgien mit 5:4 und trifft damit im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr) auf Österreich oder Polen. Die Treffer für die DHB-Auswahl, die bei der Endrunde ohne ihre aktuellen A-Nationalspieler antritt, erzielten Constantin Staib (2), Erik Kleinlein, Adrian Lehmann-Richter und Henrik Mertgens, dem der Siegtreffer in letzter Minute gelang.

Das Halbfinale erreichte die deutsche Mannschaft am Samstagmorgen trotz einer 5:6-Niederlage gegen die Schweiz als Gruppenzweiter hinter Österreich. Die Gruppenspiele gegen Spanien (6:2) und Kroatien (7:6) hatten die Deutschen gewonnen. Gegen Titelverteidiger Österreich gab es ein 5:5.