Die 4x200 Meter Freistil Staffel der Frauen hat das Finale bei den Schwimm–Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka deutlich verfehlt.

Isabel Gose, Leonie Kullmann, Nele Schulze und Nina Holt belegten am Donnerstag in 8:00,48 Minuten den 13. Platz der Vorläufe. Damit findet die Abendsession (Ortszeit) in der Marine Messe (ab 13 Uhr MESZ) ohne deutsche Beteiligung statt.

Die schnellste Staffel kam aus den USA. Die Amerikanerinnen gewannen die Vorläufe vor Australien und Großbritannien.