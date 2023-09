Turnier in Schweden

Deutsche Frauen im Finale der Tischtennis–Team–EM

Malmö / Lesedauer: 1 min

Nina Mittelham holte im Halbfinale gegen Portugal den ersten Punkt für das deutsche Team. (Foto: Li Yahui/XinHua/dpa/Archivbild )

Die deutschen Frauen sind ohne Satzverlust ins Endspiel der Tischtennis–Team–EM in Malmö gestürmt. Nina Mittelham (TTC Berlin Eastside), Ying Han (KTS Tarnobrzeg) und Xiaona Shan (TTC Berlin Eastside) siegten im Halbfinale mit 3:0 gegen Portugal und treffen nun am Sonntag zum sechsten Mal seit 2002 in einem EM–Finale auf ihre Dauerrivalinnen aus Rumänien.

Veröffentlicht: 16.09.2023, 14:40 Von: Deutsche Presse-Agentur