Eiskunstlauf

DEU will neuen Bewerbungsanlauf für EM oder WM machen

Kaunas / Lesedauer: 1 min

Die Deutsche Eislauf-Union will erneut einen Bewerbungsanlauf starten. (Foto: Luca Bruno/AP/dpa )

Es ist 20 Jahre her, seit in Dortmund die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft stattfand. Nun will der deutsche Verband EM oder WM ins Land holen.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 07:22 Von: Deutsche Presse-Agentur