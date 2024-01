Das Spiel gegen Island kann einen Push geben

Liebe Handballfreunde, das Spiel gegen Island war an Spannung ja wohl kaum zu überbieten. Dass der Handball in manchen Phasen vielleicht nicht ganz so flüssig war, spielte dabei keine Rolle.

Hier war es wirklich die Dramatik, die uns alle gefesselt hat. Dass Andi Wolff da zum Ende zwei Siebenmeter gehalten hat, nachdem er zuvor schon über die Außen brilliert und generell einmal mehr eine unglaubliche Leistung gezeigt hat, war wieder sehr beeindruckend.

Mit welcher Ruhe er da in seinem Tor steht und wie er in die 1:1-Würfe geht, ist für uns ein riesiger Vorteil und rettet uns teilweise gesamte Spiele. Insgesamt muss man sagen, dass die Isländer mit ihrem Superkader allerdings auch extrem gut gespielt haben.

Sie waren in der Abwehr aggressiv, sodass wir uns von der spielerischen Seite her auch etwas schwieriger getan haben, als etwa gegen die Schweiz oder Nordmazedonien. Vielleicht sollten wir in manchen Situationen die Spielbreite mehr nutzen und versuchen, über die Außen zu komme.

Da haben wir insgesamt zu wenig Abschlüsse, weil wir uns zu sehr auf die Mitte mit unseren Schlüsselspielern wie Juri Knorr oder Johannes Golla konzentrieren. Trotzdem war es von der Emotionalität her wichtig, dieses Spiel zu gewinnen.

Das kann auch noch mal einen richtigen Push geben. Daher bin ich gespannt auf das Spiel gegen Österreich. Ich bin hier auch selber in der Halle und freue mich auf die Atmosphäre und vor allem ein hoffentlich wieder gutes Spiel unserer Jungs auf der Platte.