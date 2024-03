Das neue Trikot ist kein Coup, sondern ein Anbiedern

Schönheit liegt halt immer im Auge des Betrachters. Für mich reiht sich das neue Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein in die Reihe geschmacklicher Verfehlungen, die sich der Deutsche Fußball Bund und sein Ausrüster in den Jahren immer mal wieder geleistet haben. Erinnert sei an die Hemden der WM 1994 und der EM 2000.

Fußball-Fans nervt gar nicht mal das Aussehen des pinken Trikots, das für die Vielfalt in Deutschland stehen soll. Es ist vielmehr die Tatsache, dass damit unterschwellig wieder eine Botschaft vermittelt werden soll: Wir wollen, müssen und werden in allen gesellschaftlichen Bereichen Haltung zeigen! Als wenn wir aus der Weltmeisterschaft in Katar nichts gelernt haben. Die deutsche WM-Mission in Katar war in allen Bereichen zum Desaster geworden, am Ende hat uns die Fußballwelt ausgelacht. Egal. Wir haben wenigstens versucht, eine Regenbogenbinde an Manuel Neuers Arm zu bekommen.

Adidas und DFB lasen sich mit dem neuen Auswärtstrikot für einen vermeintlichen PR-Coup feiern. In erster Linie ist es ein Anbiedern an einen Zeitgeist, den man gut finden kann. Oder eben nicht.