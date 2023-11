Dank Rekordjäger Kane: Bayern erhöhen Druck auf Leverkusen

Vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern an diesem Sonntag schickte Thomas Müller eine Botschaft an Bayer Leverkusen. „Der Sieg gegen Heidenheim bringt uns die Tabellenführung. Ich hoffe, dass Leverkusen auch mal auf Unentschieden-Modus stellt“, sagte die Münchner Führungskraft nach dem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim.

Damit übernahm der Fußball-Serienmeister die Tabellenspitze vor der Werkself, die am Sonntag Gastgeber für den 1. FC Union Berlin ist. „Diese Botschaft schicken wir mal so raus und hoffen, dass die bis Montag Bestand hat ‐ und sonst probieren wir es am nächsten Spieltag“, ergänzte Müller.

Ein Sieg würde Bayer zurück in die Pole Position bringen. Trainer Thomas Tuchel, der am Sonntag im BMW Park erstmals bei einer Jahreshauptversammlung seines Arbeitgebers dabei ist, interessierten nach dem Sieg „auf der letzten Rille“ die Rechenspiele nicht. „Für mich gibt es nur einen Einkampf, weil wir nur gegen uns selber kämpfen. Wir spielen immer gegen unser eigenes Niveau und gegen unsere eigenen Ansprüche.“ Der Fokus müsse immer beim eigenen Team bleiben.

Ähnlich klang auch Rekordjäger Harry Kane. 17 Toren in 11 Spielen lassen eine Hochrechnung zu, die am Ende klar über der Bestmarke von 41 Toren von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 liegen würde.

„Es ist noch ein weiter Weg. Ich habe stark angefangen und Leute reden gerne über diesen Rekord“, sagte der 30-Jährige. „Es müssen noch viele Spiele gespielt werden und ich bin nicht darauf fokussiert. Ich will die drei Punkte holen und meinem Team damit helfen, indem ich Tore erziele.“

Kapitän Manuel Neuer ist nach wenigen gemeinsamen Spielen von Englands Nationalmannschaftskapitän ähnlich wie von Lewandowski begeistert. „Beide sind sehr torhungrig, in der Box auch unberechenbar“, sagte Neuer, der nach den Gegentoren lautstark zur Fehleranalyse überging. „Beide können fast alles und es ist schwer für die Defensive zu berechnen und für die Torhüter auch.“

Kane sorgte in eindrucksvoller Manier für die beruhigende 2:0-Pausenführung (14./44. Minute). Tim Kleindienst (67.) und Jan-Niklas Beste (70.) schlugen für Heidenheim bravourös zurück. Comeback-Mann Raphael Guerreiro ließ die Bayern elf Minuten nach seiner Einwechslung wieder über den nahenden Sieg jubeln (72.). Eric Maxim Choupo-Moting, ebenfalls als Joker gekommen, machte dann die Spitze endgültig klar (85.).

Als zweifacher Vorbereiter verdiente sich Leroy Sané von den Protagonisten ein Sonderlob. „Wir wissen, was wir für ein Sahnestück haben“, scherzte Neuer. „Er ist so enorm wichtig für unser Spiel, weil er den Unterschied ausmachen kann.“