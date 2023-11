Golf

Comeback auf den Bahamas: Tiger Woods ist wieder da

Nassau / Lesedauer: 1 min

Tiger Woods startete auf den Bahamas mit einer 75er-Runde. (Foto: Fernando Llano/AP/dpa )

Tiger Woods ist zurück auf dem Golfplatz. Die ersten Schläge beim Comeback in der Karibik sehen vielversprechend aus. Am Ende läuft es für den Superstar nicht mehr so rund.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 22:36 Von: Deutsche Presse-Agentur